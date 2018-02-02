Саяногорск, Хакасия, 2 февраля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Хакасии сложилась тревожная ситуация вокруг школ города Саяногорска. По информации депутата горсовета Саяногорска Михаила Валова, счета учебных заведений города на сегодняшний день «арестованы и заблокированы».

В.Е. Маковский. В сельской школе

«Общий долг 88 млн рублей. Школы должны всем и за всё: за свет, за воду, за тепло, за связь, за охрану и за пожарную сигнализацию… Самые большие долги — по налогам», — утверждает депутат, добавляя, что платить долги школы не могут по вине республиканского министерства финансов.

1 февраля Валов на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо министру финансов Хакасии Ирине Войновой с призывом спасти школы города.

Он подчеркнул, что «суд безжалостно наказывает» школы, которые не в состоянии выплатить долги: сумма судебных взысканий со школ города только по страховым взносам составляет более 30 млн рублей.

«На эти миллионы каждый день накручивается неустойка, а по каждому проигранному иску уплате подлежит ещё и судебная пошлина. Про это хочу сказать особо. Выделять деньги на учительскую зарплату и отчисления в страховые фонды — это обязанность бюджета Хакасии. Минфин эти обязательства в полном объёме давно уже не исполняет. А в итоге страдает муниципальный бюджет. Ведь именно с него суды потом взыскивают свои пошлины и начисленную за долги неустойку. За прошлый год эти взыскания с учреждений сферы образования Саяногорска потянули на 15 млн рублей. Скажите мне, это справедливо? Почему муниципальный бюджет должен платить за то, что министерство финансов Хакасии не исполняет свои обязательства? В этом году город едва наскрёб в своём бюджете 1 млн рублей на ремонт школ. Сравните этот миллион с теми 15, которые бюджет Саяногорска потерял по вине минфина», — рассказывает Михаил Валов.

Более того, по его словам, школы не могут рассчитаться с поставщиками продуктов питания, соответственно, «десятки предпринимателей Хакасии не могут получить деньги за свою работу».

Депутат объяснил, что решил обнародовать эту информацию, так как «служебная переписка не помогает» — долги копятся годами, ситуация ухудшается. По его словам, точно такая же картина складывается с финансированием школ во всех муниципалитетах Хакасии.

Валов привёл в пример Саяногорскую среднюю школу №1, где из-за долгов отключили интернет и якобы сказали, что включат только ближе к мартовским выборам.

«Я прошу Вас, уважаемая Ирина Ивановна, спасти школы города металлургов и энергетиков от позора и рассчитаться по долгам республиканского бюджета. Ответьте, у вас получится сделать это к марту?» — вопрошает депутат.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в республиканское министерство финансов, однако в минфине отказались прокомментировать сложившуюся в Саяногорске ситуацию. Соответствующий запрос ИА REGNUM подготовлен и направлен в министерство.

Добавим, несмотря на все тревожные сигналы, власти Хакасии, в том числе глава региона Виктор Зимин, полны оптимизма и катастрофы в регионе не видят.

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В январе 2018 года министр финансов Хакасии Ирина Войнова и вовсе заявила, что республика может «выйти на бездефицитный и даже профицитный бюджет». Однако министр не упомянула, что из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюджетных средств Хакасии взяло под контроль Федеральное казначейство.

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По её словам, на 1 января 2017 года госдолг республики составлял 145% от собственных доходов, при этом доля коммерческого заимствования составляла 127%. Однако после получения бюджетного кредита долю коммерческих кредитов удалось сократить до 56%. На 1 января 2018 года госдолг составлял 136%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за 2016 год госдолг Хакасии вырос на 6,1 миллиарда рублей. По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 декабря 2017 года госдолг республики составлял более 24,6 млрд рублей.

В октябре 2017 года депутаты Верховного Совета Хакасии заявили, что в регионе сложилась катастрофическая ситуация. Они попросили федеральной помощи в размере 28,2 млрд рублей, объяснив это тем, что только на погашение коммерческого долга республики нужно 17,9 млрд.

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В ноябре 2017 года Виктор Зимин сообщил что республика получила беспрецедентную помощь в размере 16 миллиардов рублей. А уже в 2018 году стало известно, что расходы бюджетных средств Хакасии берёт под контроль Федеральное казначейство.

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Напомним, в декабре 2017 года парламентарии республики приняли бюджет Хакасии на 2018 год со следующими параметрами: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

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