Киев, 2 февраля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Ответ на запрет «бандеровской идеологии» в Польше намерены подготовить депутаты Верховной рады Украины, соответствующее поручение дано парламентскому комитету по иностранным делам, заявил 1 февраля председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на официальной странице в Twitter.

Современные бандеровцы на Украине

«Поручил комитету Верховной рады по иностранным делам рассмотреть на своём заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной рады», — написал Парубий.

Закон об Институте национальной памяти Польши предусматривает уголовную ответственность «за отрицание преступлений украинских националистов против поляков в 20-м веке». Документ, в частности, предполагает запрет на отрицание «Волынской трагедии» и пропаганду «бандеровской идеологии».

Новый закон подвергся критике не только на Украине, но в США и Израиле. В этих странах документ был назван отрицающим холокост, демонстрирующим украинцев «в неприглядном свете».

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Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал закон абсолютно необъективным и категорически неприемлемым» и призвал Польшу вести «откровенный разговор» относительно «исторической правды».

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Польский закон стал оценкой исторических событий в годы Второй мировой войны. В 1943 году боевики Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемой Романом Шухевичем и являющейся крылом Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организовали Волынскую резню — этнические чистки польского населения. Жертвами массовых убийств в Польше стали от 30 до 100 тысяч человек. Одним из лидеров националистов был Степан Бандера.

Летом 2016 года польский парламент признал преступления украинских националистов на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.