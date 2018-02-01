Порошенко: Закон о запрете бандеровщины в Польше категорически неприемлем

Киев, , 12:03 — REGNUM Закон о запрете идеологии украинского национализма в Польше не благоприятствует стратегическому партнерству между Украиной и Польшей, написал 1 февраля президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, польский закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии является «абсолютно необъективным и категорически неприемлемым». Порошенко призвал Польшу вести «откровенный разговор» относительно «исторической правды», а не принимать закон о запрете пропаганды бандеровщины.

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«Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей», — уверен Порошенко.

Он также попытался найти точки сближения между странами в «победе против тоталитарных режимов» и призвал Польшу к «объективности и диалогу».

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Напомним. ранее в Польше приняли закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинского национализма в виде лишения свободы на срок до трех лет. При этом в Совете федерации РФ отметили, что речь идет не об «исторической правде», а, по сути, об «исключительности польской нации».

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