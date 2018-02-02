Москва, 2 февраля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Жители Москвы и Подмосковья снова жалуются на грязный воздух. Горожане сообщают о запахе сероводорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ 2 февраля, по всем поступившим звонкам были проведены исследования.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Полигон ТБО «Кучино»

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Источник неприятного запаха Установлен. Это полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в городе Балашиха Московской области. Он уже не первый раз «портит» воздух жителям Подмосковья.

Напомним, в настоящее время здесь ведутся работы по дегазации, пробурено 55 скважин.

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«Проведён дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду в районе полигона за последние сутки все-таки были зафиксированы, но разовые.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные жалобы в МЧС от жителей Москвы и Подмосковья поступали и в январе 2018 года. Так, пять сообщений о наличии в воздухе запаха сероводорода в чрезвычайном ведомстве приняли 8 января. Проведённый анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявил. Источником постороннего запаха также стал полигон ТБО «Кучино» в Балашихе.

Добавим, что на посторонний запах в воздухе жители Москвы и Подмосковья начали жаловаться с 8 декабря 2018 года.