Москва, 2 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Решение Пресненского суда Москвы приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам лишения свободы является «смертельным приговором» для него, заявила супруга осужденного Екатерина Рейферт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Екатерина Рейферт

По ее словам, Белых не виновен, а сторона защиты будет обжаловать приговор.

«Два года в «Лефортово» — это тяжело даже для здорового человека. Восемь лет — это смертельный приговор для него», — цитирует Рейферт НТВ.

Напомним, накануне Белых приговорили к восьми годам строго режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Кроме того, бывший губернатор лишился права три года занимать должность в государственных учреждениях.

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Экс-чиновник был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при его попытке получить взятку в общей сложности €400 тыс., которые полагались ему «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».

За эти деньги он также должен был обеспечить покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством области контроля за реализацией предприятиями инвестпроектов и ведении предпринимательской деятельности.

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В ходе следственных мероприятий выяснилось, что за четыре года экс-губернатор получил взятки на общую сумму в €600 тыс. Однако свою вину Белых не признал.

Государственное обвинение просило для Белых 10 лет колонии строго режима, а также назначить штраф в размере 100 млн рублей.