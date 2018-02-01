Восемь лет строгого режима: Суд решил судьбу Никиты Белых

Москва, , 21:38 — REGNUM Бывший губернатор Кировский области Никита Белых признан виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 48 млн рублей. Также он лишен права занимать в государственных учреждениях должности три года. Соответствующий приговор, как передает корреспондент ИА REGNUM, вынес 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы. Озвучивание полного текста вердикта заняло у суда почти девять часов, прерванных нескольким перерывами, которые, по некоторым сведениям, были вызваны необходимостью оказать подсудимому медицинскую помощь.

Как заявил суд, доводы Никиты Белых, выдвинутые им в свою защиту, были опровергнуты в ходе судебных заседаний, а показания свидетелей в пользу подсудимого российская Фемида оценила «критически». Доводы о провокации, жертвой которой, по утверждению Никиты Белых, он стал, суд тоже не счел убедительными.

Отметим, что по эпизоду, связанному с получением взятки у гражданина Альберта Ларицкого, суд оправдал бывшего губернатора.

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Среди тех, кто пришёл на оглашение приговора, журналисты заметили бывшего главу партии «Правое дело», а ныне президента Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана. Отметим, что прежде, с 2005 по 2008 год, СПС возглавлял сам Никита Белых.

Напомним, что Никита Белых, занимавший на тот момент пост губернатора Кировской области, был задержан 24 июня 2016 года в Москве, в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро. Задержание губернатора произвели следователи СКР и сотрудники ФСБ. По версии Следственного комитета, деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) полагались губернатору «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области».

В рамка судебного заседания 24 января государственное обвинение попросило для бывшего губернатора Кировской области 10 лет колонии строгого режима. Также прокуратура требовала назначить Белых штраф в размере 100 млн рублей.

Отметим также, что до этого в качестве личных поручителей бывшего губернатора Кировской области себя предлагали лидер оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Также поручителями выступили профессор «Высшей школы экономики» Евгений Ясин и оппозиционный политик, член Совета при президенте РФ по вопросам развития гражданского общества и прав человека Ирина Хакамада.

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