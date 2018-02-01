Монреаль, Канада, 2 февраля, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Тревогу и разочарование будут испытывать «чистые» спортсмены в результате решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии наложенных Международным олимпийским комитетом (МОК) санкций с 28 спортсменов РФ, сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Fanny Schertzer Здание Спортивного арбитражного суда в Лозанне

Комментируя решение CAS от 1 февраля об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, в международном агентстве отметили:

«В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии».

Агентство подчеркивает, что частичное отклонение CAS жалоб 11 спортсменов подтверждает выводы расследующей «применение допинга в России» комиссии МОК Самуэля Шмида.

Напомним, 1 февраля CAS сообщил, что апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах, удовлетворены. Кроме того, CAS заменил 11 российским спортсменам пожизненное отстранение — на пропуск зимней Олимпиады в Пченхане (Южная Корея).

Читайте подробнее: CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 спортсменов РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя решение CAS, российский министр спорта Павел Колобков заявил: «многие, кого обвинили, являются «чистыми» спортсменами».

Читайте подробнее: Министр спорта РФ: Решение CAS говорит о «чистоте» спортсменов

Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что те, к кому суд проявил лояльность, должны быть заявлены на Олимпийские игры-2018:

«Те ребята, которые готовы и хотят участвовать в Олимпиаде, должны получить шанс».

Читайте подробнее: Мутко о решении CAS: Оправданные спортсмены должны выступить на ОИ-2018