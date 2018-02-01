Москва, 1 февраля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Три четверти жителей Москвы (75%) считают свой город проживания удобным для жизни. 21% опрошенных ответил, что, в чем жизнь в Москве комфортна, а в чем-то нет. Неудобным для жизни городом назвали Москву 4%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Для большинства (54%) удобство заключается в круглосуточной работе многих магазинов и сервисов. По мнению 51% респондентов, в столице высоко развита инфраструктура столицы, есть возможности для хорошего заработка.

50% москвичей отметили, что в столице проводится большое количество культурных мероприятий. Каждый второй житель столицы просто назвал Москву красивым и современным городом.

42% респондентов среди «плюсов» отметили хорошо развитую сеть общественного транспорта и его надлежащее функционирование.

Более трети респондентов (35%) отметили наличие развитой системы получения государственных и муниципальных услуг.

32% москвичей среди положительных черт жизни в Москве назвал наличие большого количества парков, скверов и детских площадок. О программе реновации ветхого жилья упомянул каждый десятый (11%) опрошенный.

Основным неудобством и проблемой жизни в столице 61% горожан назвали автомобильные пробки. Также большинству (45%) не нравятся сложности с парковками 45%.

Еще 45% москвичей беспокоит проблема мигрантов. 42% респондентов пожаловались на плохую экологию, и еще 41% — на общую дороговизну жизни в столице.

Также 28% москвичей среди «минусов» жизни в столице назвали высокий уровень стресса из-за высокого ритма жизни, 26% посетовали на дорогие услуги.

26% респондентов недовольны ставшим перманентным в последнее время ремонтом дорог и тротуаров. 18% москвичей отметили неблагоприятный климат в столице. 16% причислили к проблемам города частую эвакуацию автомобилей.

Однако, несмотря не все городские проблемы, более половины жителей столицы (56%) не хотели бы никуда переезжать из Москвы. 34% гипотетически не отрицают идею смены места жительства.

Так, 14% опрошенных хотели бы сменить Москву на другой город за границей, причем 6% согласны на переезд только в другую мировую столицу. 5% москвичей хотели бы переехать в Санкт-Петербург.

Опрос проведен в декабре 2017 года. В опросе приняли участие 500 москвичей в возрасте от 18 лет старше. Выборка репрезентирует взрослое экономически активное население столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, транспортную ситуацию жители Новой Москвы характеризуют лучше, чем жители Москвы. Так, 29,4% опрошенных жителей Троицкого и Новомосковского округов считают ее положительной.

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