Новую Москву свяжут со старой двумя ветками метро

Москва, , 21:31 — REGNUM В Новую Москву проложат две новые ветки метро. Однако стройку решили начать с той, которая обойдётся дешевле и быстрее. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин после заседания столичного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С введением в строй МЦК разгрузилась «Сокольническая» линия метро. У неё появились резервы для перевозки большего числа пассажиров. В то же время районы Новой Москвы активно развиваются. Там уже создано порядка ста тысяч новых рабочих мест. Активно идет жилищное строительство. Ежегодно количество работающих там существенно увеличивается. И это будет ещё продолжаться в ближайшие годы. Поэтому вопросы транспортной доступности новых столичных районов стоят очень остро. Их необходимо решать. А без строительства метро этого сделать невозможно», — сказал Марат Хуснулин

В планах — прокладка двух линий до административно-делового центр поселка Коммунарка. Одну построят, продлив «Соколническую линию. Вторую — от проектируемой станции «Улица Новаторов» Третьего пересадочного контура.

Первой продлят «Сокольническую» линию. Это быстрее и дешевле. В том числе и потому, что часть нового метро пройдет по открытому участку. Линию планируют запустить уже в конце 2019 или начале 2020 года.

Однако и строительство второй линии от Третьего пересадочного контура до Коммунарки правительство Москвы также в долгий ящик откладывать не собирается.

«Для начали строительства новой ветки метро все готово. Необходимая документация собрана. Ждали только постановления правительства. Но после того, как оно прошло обсуждение и документ с окончательной датой выдан, нам ничего не мешает приступить к строительству. На подготовительные работы уйдет полгода. Проектно-сметная документация будет готова уже к концу этого года» — сказал Марат Хуснулин.

По его словам, в Москве очень непростые условия для прокладки метро. Очень сложные грунты, они насыщены водой. Поэтому на прокладку новых линий метро в среднем уходит пять лет. Однако делается все возможное, чтобы сроки сократить.

Обслуживать новые линии метро будут два депо: «Саларьево — 1» и «Саларьево — 2». Первое уже строится. Решение о необходимости второго появилось, когда на подготовительных этапах стало ясно, что его мощностей для полноценного обслуживания двух веток явно не хватит. Появились планы строительства второго депо. В проект были внесены необходимые изменения.

«Саларьево-1» будет сдано в 2019 году. «Саларьево — 2» — в следующем 2020-м. Второе депо, по планам, будет обслуживать еще и Третий пересадочный контур.