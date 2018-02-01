Москва, 1 февраля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Рубль слегка укрепился к иностранным валютам на торгах 31 января. Пара доллар/рубль апатично торговалась в пределах тесного диапазона, не уступив отметку 56 рублей на фоне дефицита бычьего импульса по российской валюте. По итогам дня доллар подешевел на 0,3%, а евро просел на символические 0,15%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«После трех дней снижения рубль попытался вернуться к росту, но из-за отсутствия драйверов ничего внятного показать не смог. Давление на доллар ослабло, а нефть в последнее время подает противоречивые сигналы, что на фоне некоторой нервозности из-за американских санкций ограничивает интерес к российской валюте», — полагает эксперт.

По его словам, цены на нефть отказываются показывать более глубокую коррекцию — на попытках роста Brent подобрали покупатели, несмотря на негативный отчет минэнерго США. Ведомство сообщило о резком увеличении запасов сырой нефти и о росте добычи к новым рекордным максимумам.

Однако медвежий тон релиза частично сгладило неожиданное сокращение запасов бензина, и в итоге котировки вернулись на положительную территорию.

«Такое поведение Brent сулит поддержку в адрес рубля, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Однако при этом не стоит ждать от актива бурного роста, поскольку вчерашний отчет может подогреть новые опасения относительно активности сланцевых компаний США», — пояснил Ковалёв.

Что касается доллара, здесь внятных сигналов от Федрезерва не поступило. Йеллен в целом высказалась в довольно позитивном, но при этом несколько осторожном тоне, что вызвало противоречивые чувства у «американца», общая реакция которого была весьма скудной.

«В краткосрочной перспективе нужно следить за отметкой 56 рублей. Если Brent возобновит снижение, а доллар «откликнется» на рост доходности трежерис США к новым максимумам апреля 2014 года, у пары будет шанс на пробой области 56,30 рубля с последующей целью на 56,50 рубля», — считает эксперт.

Читайте также: Рублю ничего не мешает расти