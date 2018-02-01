Рублю ничего не мешает расти

Москва, , 07:15 — REGNUM Торги на внутренней валютной бирже 31 января открылись снижением по доллару и евро. Евро позже выходил в плюс на фоне его укрепления на Форекс, а курс доллара как ушел в минус с открытия биржи, так и крутился вокруг уровня 56,25 руб. до её закрытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Российскую валюту поддержал спрос на ОФЗ, что позволило ей не обращать внимания на азиатское снижение нефтяных котировок. Минфин РФ на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на сумму 30 млрд рублей при общем спросе 108 млрд рублей.

Приток капитала в рублевые активы был вызван отсутствием санкций на российский долг в «кремлевском докладе. Индекс RGBI обновил максимум, поднявшись на 0,32%, до 143,13.

Нефтяной рынок поддержал рубль на американской сессии, хотя данные министерства энергетики США показали рост запасов нефти за минувшую неделю, завершившуюся 26 января.

Комитет открытого рынка ФРС США оставил основную ставку без изменения. Решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому не вызвало резких ценовых колебаний на рынках.

Сегодня, 1 февраля, на торгах в Азии стоимость Brent повысилась на 0,15%, до $68,97. Американская валюта демонстрирует смешанную динамику. Скорее всего, торги на Мосбирже откроются незначительным снижением по доллару и евро. Учитывая высокий спрос на ОФЗ, рубль сохранит боковую динамику в районе 56,20 руб.

Пара евро/рубль снизилась с максимума 70,24 руб. до 69,73 руб. Снижение было вызвано коррекцией пары евро/доллар. Технически покупателям ничего не мешает продолжить рост до 70,35 руб.

Напомним, 31 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17 коп. (-0,31%), до 56,20 руб., курс евро — на 10 коп. (-0,15%), до 69,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-25,00%), евро/рубль — 356,3 млн евро (-17,00%).

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