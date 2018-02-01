Москва, 1 февраля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В Москве перед чемпионатом мира по футболу медицинские работники столичного департамента здравоохранения пройдут специальную подготовку, сообщается на портале мэра Москвы.

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Около 200 врачей, фельдшеров и медсестёр подготовят к дежурствам на всех культурных и спортивных мероприятиях и к внештатным ситуациям на стадионах.

На занятиях медики узнают, как правильно оказывать первую помощь в стрессовых и нештатных ситуациях, а также отработают навыки сердечно-легочной реанимации с применением современного автоматического дефибриллятора.

По словам руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна, медиков научат быстро и слаженно действовать при огромном скоплении людей, которое ожидается на столичных стадионах во время проведения матчей ЧМ-2018.

«В дни чемпионата мира по футболу медицинские бригады должны быть готовы к нестандартным ситуациям. Поэтому разработан специальный алгоритм действий для сотрудников скорой помощи», — пояснил Хрипун.

Обучение будут проводить сотрудники Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи и других медорганизаций.

Специальные курсы для медработников начнутся 1 февраля и продлятся до начала марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 началось обучение врачей английскому языку. Первый этап обучения английскому языку уже прошли 180 столичных врачей.

Обучение английскому языку продолжится весной 2018 года. Курсы пройдут более 400 медицинских работников — терапевты, анестезиологи-реаниматологи, медсестры, врачи и фельдшеры, которые будут работать в мобильных бригадах на ЧМ-2018.

Напомним, чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск. В столице запланировано проведение 12 футбольных матчей.

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