Вашингтон, 1 февраля, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Сумма в $350 тыс. будет выделена Вашингтоном на работу механизма по расследованию преступлений в Сирии, (Impartial & Independent Mechanism), сообщили в пресс-службе американского постоянного представительства при ООН.

Дядя Сэм

Уточняется, что он будет способствовать «усилиям по привлечению к ответственности за зверства режима [сирийского президента Башара] Асада». Прежде всего речь идет о «применении» Дамаском химического оружия.

Упоминается в этой связи и Россия, которая «уничтожила», по версии Вашингтона, существующий Совместный механизм расследования Организации по запрещению химического оружия ОЗХО-ООН СМР.

Напомним, в третьей декаде января Вашингтон в очередной раз бездоказательно обвинил сирийское руководство в применении оружия массового уничтожения — химических отравляющих веществ — и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Читайте подробнее: Тиллерсон возложил на РФ ответственность за химатаку в Сирии

Мало того, что обвинения прозвучали неаргументированно и, как подчеркивают в российском МИД, абсурдно, они затронули и Россию: американский госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил ответственность за «химическую атаку» в Сирии (на этот раз — в Восточной Гуте) на Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил:

«Нельзя поддаваться диктату группы тех, кто готов использовать столь одиозные методы демонизации законного Правительства САР с целью его последующего отстранения от власти».

Читайте подробнее: МИД РФ: Келейная «сходка» в Париже по химоружию демонизирует Асада