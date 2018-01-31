Москва, 31 января, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Шесть новых станций метрополитена планируется построить до конца 2018 года в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин 31 января на круглом столе в ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

В частности, как рассказал чиновник, две новые станции— «Рассказовка» и «Говорово» — откроются на Калининско-Солнцевской линии.

На Сокольнической линии появятся четыре новые станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Предполагается, что после открытия новых станций протяжённость участка Сокольнической линии на территории Новой Москвы будет составлять 9,4 километра. На конечной станции разместится транспортно-пересадочный узел.

Всего, по словам главы департамента, до 2035 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию более 20 новых станций метро, а также четыре электродепо.

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