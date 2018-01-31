Галич, Костромская область, 31 января, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Через 2 года в Галиче может начаться производство березовой фанеры. Новый комбинат хочет построить холдинг Segezha Group. Об этом губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил сегодня, 31 января, на встрече с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Olga Березы

По словам Ситникова, в области сейчас действует 2 кластера древообработки — один в Костроме, второй — в районе Мантурово-Шарья.

«Нам была нужна крупная промышленная мощность в центре области. Потенциальным инвесторам мы предлагали 3 площадки — в Шарье, Галиче и, особенно, в Нее», — отметил костромской губернатор.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») выбрал Галич. Там предполагается построить комбинат по изготовлению фанеры из березы. Объем производства — 100 тысяч кубометров в год. Стоимость проекта оценивается в 8 — 9 млрд рублей.

Предполагается, что запуск комбината даст 500 дополнительных рабочих мест, даст толчок к развитию деревопереработки в области, а также поможет снизить уязвимость Галича, на данный момент зависящего от единственного действующего крупного завода по производству кранов.

Текущий статус проекта — подписана дорожная карта проекта. Работы предполагается начать в 2018 году, выпуск продукции — в 2020 году.

Справка ИА REGNUM.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», включает в себя «российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки».

Базовое предприятие холдинга — Сегежский целлюлозо-бумажный комбинат работает в Карелии.

Березовую фанеру холдинг производит на Вятском комбинате (г. Киров). По данным сайта холдинга, Segezha Group занимает седьмое место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.