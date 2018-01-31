Душанбе, 31 января, 2018, 20:13 — ИА Регнум. В Таджикистане китайская компания Kryso Resources Limited планирует нарастить добычу золота на месторождении «Пакрут» до 1-1,5 тонн в год, сообщает 31 января Asia-Plus со ссылкой на директора компании Ли Ю.

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По его словам, добыча золота на месторождении будет начата в июле 2018 года.

Сегодня, 31 января, парламент республики ратифицировал инвестиционное соглашение между правительством Таджикистана, китайской компанией и ОАО «Пакрут», которое было подписано в апреле 2017 года.

Все акции компании по добыче золота принадлежат Китаю. Однако отмечается, что акции могут перейти Таджикистану после 2030 года с обоюдного согласия сторон.

Китай начал работу по подготовке месторождения еще в 2012 году. В инфраструктуру «Пакрут» вложено более $ 180 млн. Планируется инвестировать еще $ 76 млн. С начала работ китайская компания перечислила в республиканский бюджет в качестве налогов $ 230 млн.

На объекте работают 480 граждан из Таджикистана и 120 граждан Китая. Планируется, что на месторождении будет создано около 1600 рабочих мест для таджиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай строит в республике четвертую нитку газопровода Туркмения — Китай. Однако более половины всех инвестиций Пекин вкладывает в разработку месторождений цветных металлов.

По данным Евразийского экономического банка развития, за последние пять лет прирост инвестиций составил 55%. Общий объем накопленных инвестиций на 1 января 2017 года составил $ 3,1 млрд. Китай вложил $ 1,16 млрд, что составляет 32% от общих вложений.

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