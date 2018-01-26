Таджикистан выделил 2,5 тыс. квот для китайских рабочих

Душанбе, , 18:31 — REGNUM Правительство Таджикистана выделило дополнительно 2,5 тыс. квот для трудовых мигрантов из Китая, которые будут строить на территории республики участок газопровода Туркмения — Китай, сообщает 26 января «Радио Озоди».

Начальник управления миграции министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Моёншо Махмадбеков сказал, что в 2018 году правительство выделило 7,5 тыс. квот для трудоустройства иностранных граждан.

Махмадбеков добавил, что при инвестировании обязательным условием является трудоустройство китайских рабочих. Душанбе выставляет свои условия — на каждого одного «своего» рабочего компания должна обеспечить работой девять местных рабочих.

По мнению таджикского экономиста Содикджона Носирова, Китай на инвестированные средства закупает собственное оборудование и нанимает собственных рабочих. В результате все деньги уходят в экономику Китая, а Таджикистан остается в долгах.

Прирост инвестиций Китая в экономику Таджикистана за последние пять лет составил 55%. Больше половины всех средств выделяется на разработку месторождений цветных металлов.

В настоящее время китайские компании инвестируют почти во все отрасли республики. В планах Пекина выделить больше средств в горнодобывающую промышленность.

Таджикская часть газопровода Туркмения — Китай составит более 400 километров. Объект планируется сдать в конце 2018 года. Газопровод проходит также через территорию Узбекистана и Киргизии.

Планируется, что ежегодно Туркмения будет поставлять 25−30 млрд кубометров природного газа в Китай. Транзит через территорию Таджикистана привлечет в бюджет республики более $3 млрд ежегодно.

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