Почти 200 выходцев из Кабардино-Балкарии примкнули к террористам в Сирии
Нальчик, 31 января, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Членами международных террористических организаций, действующих на территории Сирийской Арабской Республики, стали 195 жителей Кабардино-Балкарии, в том числе 46 женщин. Об этом сообщил сегодня, 31 января, глава Следственного управления СКР по республике Валерий Устов.
По его словам, 35 выходцев из республики, принимавших участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, были убиты. Еще 26 человек вернулись на родину. В розыске за участие в террористической деятельности находятся 49 человек, в том числе 25 — в международном.
В настоящее время шестеро из вернувшихся в Кабардино-Балкарию бывших боевиков уже осуждены за участие в террористических организациях, еще двое находятся под арестом, четверо — ликвидированы.
Кроме того, возбуждено и расследуется 10 уголовных дел в отношении жителей республики за участие в международных террористических организациях. Завершено расследование по двум фактам финансирования террористической деятельности на общую сумму более 604 тыс. рублей.
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В целом, как было отмечено в ходе коллегии СКР по региону, ситуация в Кабардино-Балкарии в сфере борьбы с терроризмом в 2017 году улучшилась. Число преступлений, связанных с организацией незаконных вооруженных формирований, уменьшилось с 81 в 2016 году до 27 в 2017. Снижение составило около 70%. Число посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов также снизилось с семи до двух.
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Как сообщало ИА REGNUM, годом раньше в Сирии и Ираке численность боевиков из числа выходцев из Кабардино-Балкарии составляла около 175 человек. По итогам 2016 года министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашин сообщал, что всего с начала боевых действий в Сирии возбуждено порядка 100 уголовных дел в отношении уроженцев республики.
По данным на начало 2017 года, с Ближнего Востока вернулись в Кабардино-Балкарию 23 человека. Пятеро из них получили сроки за участие в террористической деятельности, четверо оказавших вооруженное сопротивление нейтрализованы.