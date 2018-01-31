Нальчик, 31 января, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Членами международных террористических организаций, действующих на территории Сирийской Арабской Республики, стали 195 жителей Кабардино-Балкарии, в том числе 46 женщин. Об этом сообщил сегодня, 31 января, глава Следственного управления СКР по республике Валерий Устов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По его словам, 35 выходцев из республики, принимавших участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, были убиты. Еще 26 человек вернулись на родину. В розыске за участие в террористической деятельности находятся 49 человек, в том числе 25 — в международном.

В настоящее время шестеро из вернувшихся в Кабардино-Балкарию бывших боевиков уже осуждены за участие в террористических организациях, еще двое находятся под арестом, четверо — ликвидированы.

Кроме того, возбуждено и расследуется 10 уголовных дел в отношении жителей республики за участие в международных террористических организациях. Завершено расследование по двум фактам финансирования террористической деятельности на общую сумму более 604 тыс. рублей.

Читайте также: Около 175 жителей Кабардино-Балкарии причастны к преступлениям в Сирии

В целом, как было отмечено в ходе коллегии СКР по региону, ситуация в Кабардино-Балкарии в сфере борьбы с терроризмом в 2017 году улучшилась. Число преступлений, связанных с организацией незаконных вооруженных формирований, уменьшилось с 81 в 2016 году до 27 в 2017. Снижение составило около 70%. Число посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов также снизилось с семи до двух.

Читайте также: В Сирии и Ираке убиты 24 выходца из Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА REGNUM, годом раньше в Сирии и Ираке численность боевиков из числа выходцев из Кабардино-Балкарии составляла около 175 человек. По итогам 2016 года министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашин сообщал, что всего с начала боевых действий в Сирии возбуждено порядка 100 уголовных дел в отношении уроженцев республики.

По данным на начало 2017 года, с Ближнего Востока вернулись в Кабардино-Балкарию 23 человека. Пятеро из них получили сроки за участие в террористической деятельности, четверо оказавших вооруженное сопротивление нейтрализованы.