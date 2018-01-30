Ростов-на-Дону, 30 января, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Объекты культурного наследия Ростовской области теперь будут находиться под пристальным вниманием работников комитета по охране объектов культурного наследия региона. Новая структура начала работу с 1 января 2018 года, а сегодня, 30 января, стало известно о том, кто занял кабинет руководителя. Как сообщает ИА REGNUM, председателем назначен Иван Грунский, ранее занимавший пост заместителя министра культуры Дона.

ИА REGNUM Родник на Парамоновских складах

Мнение членов Общественного совета при минкультуры Ростовской области по поводу создания комитета неоднозначное. Это связано с тем, что структура полностью забирает функции по охране объектов у ведомства, а работа совета повисает в воздухе.

«Возможно, работу совета переподчинят комитету, но вряд ли. Его надо сначала расформировать, а потом заново сформировать. Но, скорее всего, туда войдут уже приближенные к чиновникам, а специалистов, пытающихся сохранить культурное достояние региона, оставят за бортом», — считает собеседник ИА REGNUM.

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По мнению экспертов-общественников, ситуация, которая в настоящее время складывается с охраной памятников на Дону, просто жуткая.

«Больше трёх лет общественные организации занимаются вопросами, к решению которых и близко никто не подходил многие годы. Администрация, будто каждый раз становясь врагом народа, ни разу ни по одному вопросу не приняла решения в пользу общественности. И с этим надо что-то делать, иначе будет беспредел. Ощущение, будто фашисты захватили регион и в целом нашу страну, так как эта тенденция шагает не первый год по России», — заключил комментатор.

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Чиновники стирают коды прошлого

Если ситуация будет складываться по негативному сценарию, общественники готовы просить президента России Владимира Путина о помощи. Ведь именно согласно его указу и был создан Общественный совет при минкультуры Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение всего 2017 года шла настоящая битва за культурное наследие Ростовской области, которую вели общественники. Благодаря кропотливой и плодотворной работе активистов впервые в истории города в Ростове-на-Дону появились три официальных родника — «Парамоновский родник 1», «Парамоновский родник 2» и «Парамоновский родник 3», расположенные на территории «Комплекса экспортных зерновых складов 19 века». Кроме того, удалось внести в перечень объектов культурного наследия Ростовской области склад портовой каменный, возведённый на рубеже 18—19 веков. Это строение чиновники предпочитали просто-напросто не замечать.

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