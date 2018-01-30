Москва, 30 января, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Рубль 29 января торговался малоактивно и к концу торгов слегка уступил доллару и символически укрепился в паре с евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Повсеместное восстановление американской валюты не оказало значимого воздействия на рубль, как и откат котировок нефти.

Пара доллар/рубль, которая в моменте приближалась к локальному сопротивлению в районе 56,50 рубля, закрылась на отметке 56,30 рубля. Евро/рубль, коснувшись в моменте максимумов вблизи 70 рублей, финишировала на уровне 69,55 рубля», — пояснил эксперт.

Российская валюта демонстрирует стойкость духа, который не сломили ни покупки доллара, ни медвежья коррекция на рынке нефти, ни ожидания «кремлевского доклада». Впрочем, в случае с последним фактором инвесторы настроены оптимистично и сохраняют спокойствие.

«К тому же посол США в РФ Джон Хантсман 29 января сказал, что эта публикация — всего лишь реализация закона, принятого полгода назад, и призвал смотреть в будущее, не оглядываясь назад», — напомнил Ковалев.

Тем временем откат в сырьевом сегменте носил локальный характер и ограничился недельным минимумом. Здесь продолжает работать стратегия покупок на спадах, и фиксация прибыли, которая приходит на рынок время от времени, не тревожит трейдеров по рублю.

«Однако если в ближайшее время восстановление доллара США получит продолжение, это надавит и на Brent, и на рубль. В этом случае пара протестирует область 56,50 рубля с дальнейшей целью на 56,70−56,80 рубля», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль санкций не боится