Рубль санкций не боится

Москва, , 08:06 — REGNUM Курс рубля по итогам конца 2017 — начала 2018 года дискредитировал всех прогнозистов — как пессимистов, так и оптимистов. Рубль не только не захотел хоть немного ослабнуть в конце 2017 года, но и закончил год на уровне 57 рублей, чего мало кто ожидал, а затем продолжил укрепление в новом году, и сегодня находится на уровне ниже 56 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по инвестициям «ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

«Очевидно, что все сильно переоценили локальные, местные факторы в попытке прогнозировать рубль. Как оказалось, ни угроза санкций на ОФЗ (пока), ни выплаты долга в конце года, ни спрос населения и предприятий, ни даже скупка Минфина не оказали на рубль того влияния, которое им приписывали.

Ключевыми моментами оказались: глобальная слабость доллара на мировом рынке, сопровождавшаяся спросом на все валюты против него, и цены на нефть», — считает Алтынов.

С начала 2018 года мировые рынки переживают новый всплеск негативных эмоций по отношению к доллару. Так, индекс доллара снизился на три с лишним процента — это серьезное движение менее чем за месяц. А рубль, как много раз уже отмечалось, всего лишь «один из» многих объектов инвестиций против доллара, причем далеко не самый главный.

«По этой причине даже небольшие волны покупок заметно влияют на курс. В России же наблюдается с начала года приток относительно небольших в мировом масштабе, но заметных для российского валютного рынка спекулятивных инвестиций в акции и облигации», — отметил эксперт.

По его мнению, причины ослабления доллара — «загадка» и «головоломка» даже для некоторых крупных западных банковских холдингов. Именно эти слова использует часть крупных игроков в своих исследованиях.

Речь идет не о том, что доллар должен расти, а о слишком сильной негативной динамике курса валюты США. Сложно говорить о причинах, потому что за последние несколько месяцев многие причинно-следственные прогнозные связи не сработали.

«Так, считалось, что доллар сдерживает непринятие налоговой реформы Трампа, — это не помогло; агрессивность ФРС по ставкам на 2018 год подтвердилась — не помогло; ставки по гособлигациям США должны были преодолеть отметку 2,60% — не помогло; и этот список несбывшихся аргументов слабого доллара можно продолжать. Что дальше — большой вопрос. Однако 2018 год интуитивно видится очень динамичным для доллара», — пояснил Алтынов.

Цены на нефть в итоге также ушли гораздо выше самых смелых оптимистичных прогнозов. Напомним, что еще в середине 2017 года самые отъявленные «быки» не видели нефть выше 60−62 долларов. Рубль же, некоторое время побывав «в отвязке» от нефти, тем не менее отыграл этот рост и вернулся на более «соответствующие» ценам в 70 долларов на нефть уровни.

«Прогнозы курса рубля стали очень осторожными, текущий консенсус на 2018 год можно охарактеризовать как ожидание небольшой слабости, не выше 60−62 рублей. Почти никто не ждет курса ниже текущих цен к концу года.

Прогнозировать курс пока нельзя по причине отсутствия ясности с новым санкционным пакетом США. Однако ясность эта, возможно, наступит уже скоро — сроки на подходе», — высказал свое мнение эксперт.

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