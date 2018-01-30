Вашингтон, 30 января, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Министерство финансов (минфин) США представило конгрессу США так называемый «кремлевский доклад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Whitehouse.gov Конгресс США

В списке — 210 имен: 96 крупных бизнесменов, а также 114 чиновников и руководителей госкомпаний.

В минфине США уточняют, что «кремлевский доклад» не является списком тех, против кого введены ограничительные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января 2018 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «кремлевский доклад», который планируют обнарадовать в США в ближайшее время, является попыткой повлиять на президентские выборы — 2018 в России.

По его словам, этот шаг официального Вашингтона на выборы в РФ не повлияет.

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