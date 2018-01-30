Москва, 30 января, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Курс рубля по итогам конца 2017 — начала 2018 года дискредитировал всех прогнозистов — как пессимистов, так и оптимистов. Рубль не только не захотел хоть немного ослабнуть в конце 2017 года, но и закончил год на уровне 57 рублей, чего мало кто ожидал, а затем продолжил укрепление в новом году, и сегодня находится на уровне ниже 56 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по инвестициям «ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Очевидно, что все сильно переоценили локальные, местные факторы в попытке прогнозировать рубль. Как оказалось, ни угроза санкций на ОФЗ (пока), ни выплаты долга в конце года, ни спрос населения и предприятий, ни даже скупка Минфина не оказали на рубль того влияния, которое им приписывали.

Ключевыми моментами оказались: глобальная слабость доллара на мировом рынке, сопровождавшаяся спросом на все валюты против него, и цены на нефть», — считает Алтынов.

С начала 2018 года мировые рынки переживают новый всплеск негативных эмоций по отношению к доллару. Так, индекс доллара снизился на три с лишним процента — это серьезное движение менее чем за месяц. А рубль, как много раз уже отмечалось, всего лишь «один из» многих объектов инвестиций против доллара, причем далеко не самый главный.

«По этой причине даже небольшие волны покупок заметно влияют на курс. В России же наблюдается с начала года приток относительно небольших в мировом масштабе, но заметных для российского валютного рынка спекулятивных инвестиций в акции и облигации», — отметил эксперт.

По его мнению, причины ослабления доллара — «загадка» и «головоломка» даже для некоторых крупных западных банковских холдингов. Именно эти слова использует часть крупных игроков в своих исследованиях.

Речь идет не о том, что доллар должен расти, а о слишком сильной негативной динамике курса валюты США. Сложно говорить о причинах, потому что за последние несколько месяцев многие причинно-следственные прогнозные связи не сработали.

«Так, считалось, что доллар сдерживает непринятие налоговой реформы Трампа, — это не помогло; агрессивность ФРС по ставкам на 2018 год подтвердилась — не помогло; ставки по гособлигациям США должны были преодолеть отметку 2,60% — не помогло; и этот список несбывшихся аргументов слабого доллара можно продолжать. Что дальше — большой вопрос. Однако 2018 год интуитивно видится очень динамичным для доллара», — пояснил Алтынов.

Цены на нефть в итоге также ушли гораздо выше самых смелых оптимистичных прогнозов. Напомним, что еще в середине 2017 года самые отъявленные «быки» не видели нефть выше 60−62 долларов. Рубль же, некоторое время побывав «в отвязке» от нефти, тем не менее отыграл этот рост и вернулся на более «соответствующие» ценам в 70 долларов на нефть уровни.

«Прогнозы курса рубля стали очень осторожными, текущий консенсус на 2018 год можно охарактеризовать как ожидание небольшой слабости, не выше 60−62 рублей. Почти никто не ждет курса ниже текущих цен к концу года.

Прогнозировать курс пока нельзя по причине отсутствия ясности с новым санкционным пакетом США. Однако ясность эта, возможно, наступит уже скоро — сроки на подходе», — высказал свое мнение эксперт.

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