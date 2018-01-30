Рублю не удастся игнорировать негативные факторы

Москва, , 07:08 — REGNUM В начале недели рубль продемонстрировал околонулевую динамику против американского доллара и закрылся незначительным ростом против единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

В ходе европейских торгов курс доллара поднимался до 56,53 руб. К закрытию торгов курс рубля вернулся к 56,32 руб. Удивительно то, что 29 января при негативных факторах он закрылся в плюсе.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,5%, до $69,46 за баррель. Индекс доллара завершил торги ростом. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,10%, до $142,20.

Госдепартамент США заявил, что новые антироссийские санкции будут введены против структур, осуществляющих крупные сделки с оборонным сектором и разведкой РФ.

Отсутствие разговоров на тему возможных санкций на российский госдолг и помогли рублю удержаться в районе 56,32. Курс евро снизился к 69,77 на фоне продаж евро на Форекс из-за начавшейся восходящей коррекции по доллару США.

Сегодня, 30 января, стоимость Brent снизилась на 0,40%, до $69,11. Если рынок в понедельник проигнорировал негативные факторы для рубля, то сегодня рублю вряд ли удастся избежать ослабления.

Если на открытии Мосбиржи усилится нисходящая тенденция, то на фоне дешевеющей нефти и дорожающего доллара курс рубля вернется к уровню 56,80 руб. Для пары евро/рубль в приоритете остается повышение до 70,25 руб.

Напомним, 29 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 4 коп. (+0,08%), до 56,32 руб., курс евро понизился на 7 коп. (-0,10%), до 69,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+17,54%), евро/рубль — 303,3 млн евро (+16,71%).

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