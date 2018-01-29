Москва, 29 января, 2018, 19:50 — ИА Регнум. США в своих представлениях о России ориентируются на маргинальных либеральных правозащитников, считает зампред Госдумы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил 29 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя скорое обнародование так называемого списка лиц «из группы приближенных к Путину», в отношении которых будут введены новые санкции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По мнению Петра Толстого, такой подход со стороны США выдает в их элите признаки неадекватности, о которой также свидетельствует вера в русских хакеров, якобы повлиявших на итоги выборов в Штатах.

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В свою очередь, гость передачи, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков заметил, что богатые люди из РФ в США ведут себя спокойно, но у них есть мощные лоббисты в Вашингтоне, которые выясняют, как можно избежать включения в так называемый список «друзей Путина». Кроме того, он сказал:

«Не прописано, как выйти из этого списка. Отдать все деньги на борьбу с Владимиром Путиным? Отречься от Путина? Пока кажется, что это билет в один конец. Их активы под угрозой по всему миру. Они боятся последствий. Как выйти из этого списка? Что является доказательством того, что ты не враг США?»

Петр Толстой, комментируя эти слова, заявил, что эти усилия российских олигархов никчемны.

Напомним, что так называемый «кремлёвский доклад», который в ближайшее время будет представлен в конгрессе США, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является попыткой повлиять на мартовские выборы главы государства. Вместе с тем, по его словам, публикация «кремлёвского доклада» в США не окажет никакого влияния на выборы в РФ, хотя российские власти будут анализировать действия, которые последуют за обнародованием списка.