Москва, 29 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые будут оказываться гражданину России вне зависимости от того, где он проживает. Об этом премьер-министр РФ сообщил на совещании с вице-премьерами правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Услуги будут оказываться гражданам по «экстерриториальному принципу», сказал Медведев, независимо от адреса регистрации. Чтобы получить эти услуги, гражданину страны достаточно будет подать документы в любое подразделение профильного государственного органа или в многофункциональный центр (МФЦ).

По словам председателя правительства РФ, этот перечень услуг будет расширяться. Также, по словам Дмитрия Медведева, в указанный перечень входят и услуги для юридических лиц.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ анонсировало введение в 2018 году в МФЦ «Мои документы» возможности получения гражданами сразу нескольких государственных (муниципальных) услуг по одному заявлению. Это сделано для удобства граждан. Все необходимые документы по нескольким вопросам будет формировать МФЦ без участия заявителя.

«Когда в семье рождается ребенок, родителям нужно одновременно получить до 19 государственных услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал и так далее. Теперь не придется писать десятки заявлений. Всю работу возьмет на себя государство», — отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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