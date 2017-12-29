С 2018 года в МФЦ по одному заявлению будет доступно несколько услуг

Москва, , 15:37 — REGNUM В наступающем 2018 году в многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы» жители России смогут получать сразу несколько государственных (муниципальных) услуг по одному заявлению, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Это сделано для удобства граждан. Все необходимые документы по нескольким вопросам будет формировать МФЦ без участия заявителя.

«В частности, когда в семье рождается ребенок, родителям нужно одновременно получить до 19 государственных услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал и так далее. Теперь не придется писать десятки заявлений. Всю работу возьмет на себя государство», — пояснил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Перечень госуслуг, предоставляемых по единому заявлению, будет установлен распоряжением правительства РФ, проект которого в настоящее время разработан Минэкономразвития.

Региональные и муниципальные услуги также будут предоставляться в рамках единого заявления.

При этом у субъектов РФ и муниципалитетов остается право формирования перечня услуг-исключений, на которые принцип единого заявления не распространяется.

Орешкин отметил, что закон «едином заявлении» уже принят и одобрен Советом Федерации.

Кроме закона о «едином заявлении» в 2018 году в МФЦ станет доступна госуслуга по регистрации рождения и смерти. «Мои документы» смогут выдавать свидетельства о рождении и свидетельства о смерти.

При этом органы ЗАГС сохранят все свои функции.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года граждане смогут получать госуслуги во всех МФЦ России не зависимо от проживания. 22 ноября 2017 года соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума.

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