Грозный, 29 января, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Попытка Ксении Собчак устроить одиночный пикет в столице Чечни завершилась провалом. Кандидата на должность президента России, которая прибыла на Северный Кавказ, намереваясь встретиться с главами Чечни и Ингушетии, и устроила одиночный пикет на улицах Грозного в поддержку задержанного правозащитника Оюба Титиева, буквально выпроводили из республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Собчак провозгласила целью своего визита оказание помощи в освобождении представителя правозащитной организации «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева. Как сообщало ИА REGNUM, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, он находится в настоящее время под следствием. Однако многие увидели в визите тележурналистки в республику попытку пиара накануне президентских выборов.

Собчак, прохаживавшуюся в сопровождении журналистов и охранников по улицам города с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву!», окружила группа молодых людей, требуя, чтоб она покинула Грозный.

«Была группа молодых людей, которая вела себя негостеприимно, напрочь забыв о кавказском радушии и особом отношении к женщинам. Юноши набросились на Собчак с оскорблениями, стали преследовать кандидата, провоцируя ее. Собчак попробовала поговорить с ними, узнать, чем именно они недовольны, но конструктивного диалога не получилось», — говорится в сообщении пресс-службы кандидата.

Ее обвиняли в том, что в Чечне из-за нее и таких, как она, проблемы. В адрес тележурналистки послышались призывы: «Вам здесь не место! Мы Вам не рады! Домой! Есть прямая дорога до Москвы!».

Читайте также: Собчак требует доказательств, что Чечня — это Россия

Попытка кандидата в президенты РФ выяснить, в чем причина такого «негостеприимного» отношения в ней, а также почему оскорбляют ее как женщину, отношение на Кавказе к которой традиционно должно быть самым уважительным, не увенчалась успехом. Собчак пожаловалась на оскорбления находившемуся тут же сотруднику полиции, однако он отошел в сторону.

Пришлось ретироваться и самой телеведущей. Комментируя произошедшее, она назвала ситуацию, с которой столкнулась в Чечне, провокацией.

«Я считаю, что это — специально организованная провокация, которая была организована для того, чтобы показать недовольство жителей. Безлюдная абсолютно улица, и внезапно появилась группа мужчин, которые закрывают свои лица. Практически нет прохожих, а есть толпа мужчин, оскорбляющих женщину. Ситуация не вполне нормальная», — заявила Собчак.

Чеченские СМИ между тем именно визит Ксении Собчак в регион восприняли как попытку очередной провокации.

«Стоит отметить, что ее приезд вызвал неоднозначную реакцию у жителей Чечни: отнеслись к визиту с большим негодованием, так как Ксения Собчак в числе тех журналистов, которые занимаются информационными нападками на ЧР», — написало ИА «Грозный-информ».

О том, что местные жители недоумевают, узнав цель визита претендентки на пост главы государства, заявил и пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. По его словам, то, что Ксения Собчак просит Рамзана Кадырова освободить правозащитника, противоречит словам самой журналистки. Он также отметил, что Собчак не смогла привести ни одного факта в подтверждение того, что Титиев арестован за его правозащитную деятельность.

«Это требование противоречит высказываниям самой Собчак о том, что она выступает за соблюдение законности: как можно требовать от руководителя республики освобождения обвиняемого в хранении наркотиков? Для этого есть надзорные органы, которые в случае каких-либо нарушений вмешаются в ситуацию», — цитирует Каримова «Интерфакс».

Вызывали удивление, как отмечает пресс-секретарь главы Чечни, и слова Собчак о том, что выборы президента РФ в 2018 году — это «как бы выборы», а также ее призыв голосовать за нее как за кандидата «против всех». Такой подход, уверен Альви Каримов, не может найти «понимание и поддержку» у жителей Чечни.

Читайте также: На Северном Кавказе Собчак не светит? Желающих возглавить штабы не нашлось

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитник Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января 2018 года. В салоне его автомашины был найден пакет со 180 граммами марихуаны. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Он арестован на два месяца. Сам он обвинения в свой адрес отверг, заявив, что наркотики ему подбросили.

Сразу же после задержания Титиева стали звучать предположения, что его арестовали якобы за правозащитную деятельность. С просьбой проверить факт задержания обратился в Следственный комитет РФ глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. В защиту руководителя чеченского «Мемориала» выступили также представитель госдепартамента США Хизер Нойерт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс, потребовавшие от российских властей его немедленного освобождения.

Выступила в защиту Титиева и Ксения Собчак. Она заявила, что он стал очередной жертвой режима, установленного в Чечне ее главой Рамзаном Кадыровым. Она потребовала от Кадырова доказать, «что Чечня — это Россия», и немедленно освободить правозащитника.

Читайте также: Собчак призвала Кадырова освободить правозащитника Титиева