На Северном Кавказе Собчак не светит? Желающих возглавить штабы не нашлось

Москва, , 13:55 — REGNUM На Северном Кавказе не будет региональных штабов по выбору кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Такое решение принято в связи с тем, что команда телеведущей не нашла ни одного человека, который бы согласился стать координатором в своих субъектах в Северо-Кавказском федеральном округе.

Возглавить штабы Собчак не захотели в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, отметил Тимур Валеев, который, по данным официального сайта кандидата в президенты Ксении Собчак, отвечает за региональное строительство. С конца 2015 года этот журналист и продюсер занимался проектом «Открытые выборы» в общественной организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия».

«Главная проблема, с которой мы столкнулись сейчас, — это отсутствие заявок на позиции координатора штаба в республиках Северного Кавказа. В Чечне, Ингушетии и Дагестане пока не нашлось ни одного человека, который готов возглавить штаб кандидата «Против всех». В связи с этим мы приняли решение не искать координаторов штабов «Против всех» на Северном Кавказе», — говорится в сообщении на официальном сайте кандидата.

По словам Валеева, несмотря на то, что на Кавказе не удалось найти «вожаков» в штабы «кандидата против всех», как позиционирует себя Собчак, рядовые волонтеры из республик СКФО регистрируются очень активно. В числе регионов, где наиболее активно отреагировали на призыв Собчак, он назвал также Центральную Россию, Урал, Сибирь. Не оставляют надежду в штабе на привлечение единомышленников из Забайкалья и с Дальнего Востока, где на текущей неделе будут «пытаться усилить рекрутинг кандидатов».

Читайте также: Из «Дома-2» — в президенты России. Ксения Собчак собралась на выборы

Как сообщало ИА REGNUM, о своем намерении поучаствовать в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году, скандально известная телеведущая Ксения Собчак заявила в октябре 2017 года. Она призвала избирателей России, кто хотел бы высказаться «против всех», голосовать за нее. По данным СМИ, Собчак не претендует на победу и никакой политической программы выдвигать не собирается.

Между тем о серьезности ее намерений говорит тот факт, что она успела сформировать штаб, начальником которого стал один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко. Ведущая ведет активную предвыборную работу. Так, например, вчера, 13 ноября, Собчак призвала к объединению «приверженцев демократических идей, свобод и прав человека». В числе тех, к кому она обратилась с призывом, Алексей Навальный, Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Андрей Нечаев, Борис Титов, Михаил Ходорковский.

Читайте также: Собчак не рассчитывает на победу на президентских выборах