Симферополь, 29 января, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Крым в состав Украины не вернется никогда, заявил 27 января в интервью радиостанции NPR глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он также подчеркнул, что санкции США и ЕС не пугают руководство региона, так как в Крыму с украинских времён было мало инвесторов из-за рубежа и иностранных туристов.

Кроме того, глава Крыма отметил возросшую оборонную мощь полуострова, назвав Крым «неприступной крепостью», и заметил, что укрепление инфраструктуры региона стало возможным благодаря внимательному отношению к Крыму главы государства Владимира Путина.

«Ни один президент Украины не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет сейчас Владимир Путин», — заявил он.

Подчеркнув, что Крым навсегда возвратился в Россию, Сергей Аксёнов отметил, что у Украины есть единственный шанс наладить взаимодействие с утерянной территорией — вступить в Таможенный союз.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января Сергей Аксёнов заявил, что антироссийские международные санкции не мешают тысячам иностранных предпринимателей из 33 стран мира вести бизнес на полуострове.

Читайте также: Иностранный бизнес в Крыму: война войной, а обед по расписанию

Следует добавить, председатель правительства России Дмитрий Медведев 22 января подписал постановление, согласно которому финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» увеличилось на 11,7 млрд рублей.

А также: Крыму и Севастополю добавили 11,7 млрд на развитие