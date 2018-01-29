Новосибирск, 29 января, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Новосибирскую область недооценивают, считает главный советник мэра Новосибирска, бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский.

Анна Алябьева ИА REGNUM Виктор Толоконский

Напомним, главным советником мэра Новосибирска Виктор Толоконский стал совсем недавно. В конце ноября 2017 года градоначальник Анатолий Локоть подписал постановление об учреждении этой новой должности. Позже стало известно, что этот пост занял Виктор Толоконский.

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«Такой структуры занятости населения, экономики, концентрации научного потенциала нет нигде! У нас настолько прогрессивнее структура по отношению к среднероссийским показателям, что за это надо цепляться не двумя, а тремя руками! В этом должен быть смысл и стратегия государственной региональной политики — укрепление наших преимуществ», — заявил Толоконский в интервью РБК.

Укрепление системы, по его словам, не требует огромных инвестиций, но необходимо «требовать у Москвы большего госзаказа на науку, больших вложений во внедренческие процессы».

«Без сомнения, такая стратегия требует слаженного взаимодействия между Новосибирском и федеральным центром. В принципе, каждый регион должен предложить федеральному центру свою специфику, сформировать уникальные преимущества. Красноярск, например, — это природные ресурсы, огромные рентные доходы от добычи нефти, золота, производства полиметаллов. Новосибирск же говорит, что будущее современного общества — это научные знания, уровень культуры и образования. Давайте будем совместными усилиями и инвестициями этот потенциал усиливать. Конечно, регион должен искать и собственные точки роста. Науку и образование можно развивать, если есть хорошее качество жизни: комфортное жилье, школы, дороги, больницы, — все это должно быть самого лучшего качества и требует значительных расходов бюджета», — заявил Виктор Толоконский.

Где брать средства? На этот вопрос у чиновника свой ответ — Новосибирск, по его мнению, должен претендовать и уметь аргументировать Москве, что ему нужны дополнительные собственные доходы. И совместно с федеральным центром создавать больше центров управления, за счёт которых и будет рост доходов и увеличение рентной прибыли.

«Смотрите — Москва и Санкт-Петербург. Москва имеет 300 миллиардов рублей доходов от налога на прибыль от нефтяных газовых металлургических компаний. Нефти там нет, там центры управления. Так посади его в Новосибирске, а в Москве держи представительство для международных связей! Здесь удобная логистика в Азию и Европу, у нас всепогодный аэропорт, мы способны построить хорошее жильё и удовлетворить самые взыскательные культурные запросы — театры, спортивные мероприятия. В Сибири работает много предприятий, которые нельзя привязать к одному региону. Если компания работает в трёх-четырёх регионах, нужен центр, им удобно в Новосибирске», — полагает главный советник мэра Новосибирска.

«Не надо конкурировать с Красноярском или Омском. Конкурируйте с Москвой» — основной посыл Толоконского. И у такого посыла, по его словам, есть очевидное преимущество — в Новосибирске зарплаты вдвое ниже московских, а потому «бизнесу выгоднее здесь управление посадить».Виктор Толоконский подчёркивает, что «бессмысленно развивать одну Москву».

«Мы сейчас живём в парадигме, когда Москва наращивает потенциал, люди всё больше едут туда. Сейчас 20 миллионов, будет 25, а как держать и развивать эти огромные территории, управлять всей огромной страной? Сейчас таких центров управления два — Санкт-Петербург и Москва. Новосибирск должен иметь стратегию развития как третий центр управления в стране, центр концентрации бизнес‑ и государственных институтов. В этом ракурсе надо, например, сделать бюджетный набор студентов шире, с инфраструктурой работать», — заявляет он.

В то же время, экс-губернатор двух сибирских регионов считает, что «для Новосибирска самое плохое — повторять то, что делают другие регионы».

«Мы уже опередили время. Наши предшественники, в 50-х заложив и создав Академгородок, сделали нам прорыв на сто лет! А мы сейчас не сильно отличаемся от других регионов ни качеством жизни, ни стремлением здесь учиться», — отмечает он, говоря, что в Новосибирской области необходимо строить кондитерские, продуктовые производства, стройматериалы, логистические комплексы. А Академгородок, Бердск, Нижняя Ельцовка, Кольцово, по его мнению, — это пояс внедрения и там надо очень выборочно и точечно размещать небольшие наукоемкие производства.

Затрагивается в интервью и тема децентрализации. Относительно этой продвигаемой некоторыми политиками и экономистами идеи, Виктор Толоконский убеждён, что сегодня вся стратегия должна быть стратегией роста.

«Отобрать и переделить неэффективно. Можно и сейчас найти ходы, как у Москвы отобрать и в города вернуть. Но деньги на деревьях не растут, у одних забрать, другим дать — это ничего не изменит. Надо растить. О децентрализации. Тут есть очевидная закономерность: сильная централизация нужна в кризис. Если «спасай отечество» — там централизация. А когда рост и развитие — нужна децентрализация, включить в рост всех. Главный субъект развития — не государство, а гражданин, общество. Государство создает условия и стимулы. Если всё централизовано, здесь никаких полномочий нет, так все и ждут. Должны все думать в этой стране», — говорит Толоконский, подчёркивая, что инициативу эту «нужно пробуждать».

Главный советник новосибирского мэра отмечает, что он — за децентрализацию, потому как «мы не должны жить одним днем».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года стало известно о том, что Новосибирск может оказаться под внешним финансовым управлением из-за внутреннего долга муниципалитета, который приближался к 90% от собственных доходов.

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Стоит сказать, что городские власти давно говорили о нехватке денег даже на самые необходимые статьи. Одной из причин такой ситуации депутаты горсовета и мэр Новосибирска называли то, что в 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов по НДФЛ между региональным и муниципальным бюджетами — норматив снизил отчисления Новосибирску с 40 до 30%. Бюджет города потерял от этого 3,5 млрд рублей.

Бюджет города Новосибирска на 2018 год выглядит следующим образом: доходная часть — 37,5 млрд рублей, расходная — 38,8 млрд рублей, дефицит — 1,3 млрд рублей.