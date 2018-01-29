Москва, 29 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. К открытию Мосбиржи 26 января нефть сорта Brent торговалась в плюсе, поэтому торги по доллару и евро открылись снижением. Курс доллара упал до 55,73 руб., курс евро — до 69,44 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Укрепление рубля продолжения не получило, так как на мировом валютном рынке по американцу началась восходящая коррекция. Доллар укрепился по всему рынку, проигнорировав слабые данные по ВВП в США за IV квартал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Значение индекса ВВП оказалось ниже прогнозируемого уровня, что является негативным фактором для американской валюты. С другой стороны, негативное влияние на него сгладили индекс заказов на товары длительного использования, который оказался значительно лучше ожиданий, и рост доходности 10-летних американских облигаций.

К закрытию торгов курс доллара восстановился до 56,28 руб., курс евро — до 69,95 руб. На американской сессии, кроме роста доходности американских облигаций и индекса доллара, негативное влияния на рубль оказало снижение индекса государственных облигаций России (RGBI).

Индекс RGBI упал на 0,14%, до 142,34. Его снижение наблюдается с 25 января с уровня 142,82. Падение ниже 142,22 стоит расценивать как негативный сигнал для долгового рынка и рубля.

Сегодня, 29 января, нефть торгуется в минусе, американский доллар — в плюсе. Открытие торгов на Мосбирже стоит ожидать ростом по иностранным валютам. Учитывая, что пик налоговых платежей был пройден 25 января, то на фоне коррекции доллара давление на рубль сохранится.

Если предположить, что отскок курса доллара от 55,59 является разворотом, а не коррекцией, то сегодня его рост продолжится до 56,60 руб. Так как участники рынка ожидают от США введения антироссийских санкций, то у рубля нет никаких шансов вернуться к 55,60 руб.

Трейдеры будут смотреть, что Штаты включат в санкционный пакет и какая на него будет первая реакция рынка. В паре евро/рубль просматривается уровень 70,25 руб.

Напомним, 26 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 34 коп. (+0,62%), до 56,27 руб., курс евро — на 42 коп. (+0,61%), до 69,79 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-30,95%), евро/рубль — 303,3 млн евро (-41,00%).

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