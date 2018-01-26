Рубль чувствует себя победителем

Москва, , 16:00 — REGNUM Российский рубль в конце недели (26 января) торгуется без единой динамики в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Рынок совершенно не впечатляла информация о повышении агентством Moody’s прогноза по суверенному кредитному рейтингу России до «позитивного» с предыдущей оценки «стабильный».

Долгосрочный рейтинг сохранился на уровне «Ba1», ниже инвестиционной отметки. Вполне может быть, что именно поэтому и нет никаких реакций на информацию», — пояснила Бодрова.

На рынке говорят, что пересмотр рейтинговой оценки именно сейчас очень кстати — на днях США должны опубликовать свое решение по антироссийским санкциям, а «большая тройка» рейтинговых агентств никогда не дает улучшенных оценок, если не уверена в перспективах.

Однако, по ее мнению, вряд ли эти два события прочно связаны между собой: в записке Moody’s говорится, что экономика устойчива — только и всего.

«Фактор налогового периода и дорогая нефть позволяют рублю сохранять устойчивость и стабильность, но эти опоры «россиянина» не спасут, если Штаты запретят своим гражданам покупать российские ОФЗ», — считает эксперт.

Доллар США оценивается в 55,83 руб. (-0,2%). Евро стоит 69,46 руб. (+0,15%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 29 января, составляют 55,82 руб. за американскую валюту (понижен на 10 копеек) и 69,60 руб. за евро (повышен на 15 копеек).

Читайте также: Потенциал рубля не исчерпан