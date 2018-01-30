Новосибирск, 30 января, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Взаимопонимания граждан и городских властей можно достичь, используя способ планирования и выполнения необходимых городу мероприятий, в решениях которых принимают участие сами горожане и о выполнении которых власть широко и доступно отчитывается. Такой вывод можно сделать из истории, связанной с развитием Новосибирского метрополитена. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

IgorNsk Новосибирский метрополитен

Разделенный рекой Обью, Новосибирск имеет дополнительные транспортные проблемы, возникающие не только по причине нехватки мостов, но и недостаточной обеспеченности транспортными развязками уже имеющихся. Для решения этой проблемы городским властям было бы неплохо еще плотнее заняться строительством метро, ведь в полуторамиллионном городе действует только 13 станций и две линии.

Метро, как показывает опыт, является удобнейшим видом городского транспорта, но, к сожалению, его развитие связано с крупными затратами. Да и поддержание подвижного состава в работоспособном состоянии и в достаточном для удовлетворения нужд горожан количестве также недешево. И тем не менее, если задача состоит в том, чтобы сделать крупный город удобным и дружелюбным к своим обитателям, без метро никак не обойтись. Придется городскому правительству изыскать финансовые резервы, необходимые для решения этой актуальной задачи, — в карманах граждан или федерального центра, вот в чем вопрос.

Читайте подробности: Кто оплатит строительство новосибирского метро?

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