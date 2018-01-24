Кто оплатит строительство новосибирского метро?

Анна Алябьева, , 20:12 — REGNUM

Тема строительства Новосибирского метрополитена возникает каждый раз, когда новосибирцы встают в очередные многокилометровые пробки, а власти ратуют за строительство ещё одного мостового перехода, в то время как предыдущий мост, запущенный в 2014 году, но так и не дождавшийся столь необходимых развязок, не заработал в полную мощность.

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Метро — транспорт удобный, быстрый и без пробок, вот только скорость его развития в Новосибирске поражает своей уникальной медлительностью: с 1985 года по настоящее время в городе-миллионнике запущено всего 13 станций и работает лишь две линии.

В 2016 году показатели метрополитена Новосибирска по перевозкам снизились на 2%, хотя на метро от всех перевозок горэлектротранспортом на тот период приходилось больше половины (всего на горэлектротранспорте в 2016 году было перевезено 153,2 млн человек).

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Снижение наметилось ещё в 2014 году. Хотя до этого на протяжении нескольких лет востребованность новосибирской подземки показывала рост.

Территория города Новосибирска более 500 км², население более 1,5 млн человек. Муниципалитет растёт, появляются новые микрорайоны и жилые комплексы, и всё чаще они строятся в отдалённых районах города, откуда добраться сегодня возможно только на личном автомобиле. В помощь — перехватывающие парковки возле станций метрополитена, развитие которых — отдельный вопрос, но сейчас не об этом.

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Для возобновления строительства Новосибирского метрополитена, требуется, по словам местных властей, не один десяток млрд рублей. В муниципальном бюджете таких средств власти найти не смогли. Где взять деньги? Не так давно новосибирские власти предлагали скинуться на метро жителям Новосибирска — через тариф.

«Один из вариантов — это включение инвестиционной составляющей в тариф. Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — заявляла в феврале 2017 года министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

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Она утверждала, что новосибирские власти неоднократно направляли федеральному центру предложения о выделении средств на финансирование строительства метрополитена в Новосибирске, но федеральный бюджет отверг их.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов тогда подсчитал, что, согласно данным МУП «Новосибирский метрополитен», в 2015 году было перевезено 80 660 000 пассажиров. Если умножить эту цифру на два рубля (которые власти предлагали включить в тариф), получается 161 млн рублей.

«Можно ли на эти деньги построить новую станцию? Далее, из отчета МУП «Новосибирский метрополитен» за 2015 год выясняется, что 56 из 104 вагонов уже выработали свой срок эксплуатации, а заменить их на новые не представляется возможным, так как мэрия Новосибирска должна метрополитену более 800 млн рублей. А так как стоимость одного вагона составляет более 87 млн рублей, денег у метрополитена на это нет. То есть предполагаемое увеличение стоимости проезда нацелено не на строительство новых станций, а на поддержание текущей безаварийной работы предприятия, которое мэрия загнала в крайне сложное финансовое положение многолетними неплатежами и по сути не оставила выбора, кроме как просить повысить тарифы на проезд», — отмечал ещё в начале 2017 года Ростислав Антонов.

С той поры по большому счёту ничего не изменилось. Правда, власти, поняв, что инвестировать в строительство метро новосибирцы не готовы, решили средства изыскать другим способом — в очередной раз обратиться к федеральному центру.

18 января начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло на встрече с журналистами заявил, что на проектирование и строительство ещё одной станции метро в Новосибирске (станция «Спортивная») потребуется около 2 млрд рублей. Построить её планируют за счёт федерального финансирования, если город станет местом проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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22 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам другую сумму, в десять раз выше. По словам Локтя, для возобновления строительства метрополитена, в частности на возведение трёх новых станций и метродепо, в ближайшие пять лет городу потребуется более 20 млрд рублей. Около 17 млрд будет направлено на достройку Дзержинской линии на правом берегу Новосибирска, включая строительство нового Волочаевского депо и двух станций. Порядка 5,5 млрд рублей потребуется на возведение ещё одной станции Ленинской линии на левом берегу Новосибирска, которая продлит ветку от площади Маркса до площади Станиславского.

На федеральные деньги рассчитывает и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Ещё в декабре 2017 года он, комментируя заявление мэра Локтя, который усомнился в необходимости строительства платного моста и отдал приоритет развитию гортранспорта, в частности метро, подчеркнул, что намерен изыскать средства для продолжения строительства метрополитена в Новосибирске.

«И под чемпионат 2023 года по хоккею мы намерены привлечь федеральное финансирование на строительство новой станции метро», — говорил Травников.

Отметим, что Новосибирск — единственный за Уралом город, в котором есть метрополитен и где самый длинный крытый метромост в мире (длина — 2145 метров). Стоимость проезда сегодня — 20 рублей.

На основании постановления Совета министров СССР от 30 марта 1981 года № 312 Новосибметропроектом была разработана и утверждена правительством откорректированная Генеральная схема развития метрополитена Новосибирска. По данной схеме новосибирское метро состоит из пяти линий общей протяженностью 91,4 км. Среди которых — две существующие сегодня линии: Ленинская и Дзержинская, а также Кировская, Первомайская и Октябрьская.

Продление Дзержинской линии предлагает строительство двух станционных комплексов «Гусинобродская» и «Молодежная» с электродепо «Волочаевское».

В 2017 году метро Новосибирска перевезло 80 млн 292 тысячи человек, а в феврале 2018 года ожидает встретить 2,5-миллиардного пассажира. Считается, что введение новых станций увеличит пассажиропоток на 20%.

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