Власти Африна винят Турцию в гибели 86 мирных жителей
Дамаск, 28 января, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Авианалеты и артиллерийские обстрелы турецких войск привели к гибели 86 мирных жителей северных районов Сирии. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо, передает агентство Firat.
Она отметила, что большинство погибших и пострадавших — женщины и дети. Число раненых среди мирного населения составляет 198 человек. Необходимую помощь им оказали в больницах.
Подлинной трагедией Ришо назвала гибель семьи сирийских беженцев, которые находились в селении Телль-Карах в округе Шехба. Шесть членов семьи стали жертвой авианалета.
Ришо также рассказала, что медицинские учреждения Африна испытывают нехватку лекарств из-за военных действий. Она призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации безотлагательно помочь пострадавшим.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против сирийских курдов. В районе Африн живёт около 1,5 млн курдов и беженцев, покинувших свои дома в других областях страны. Такие курдские объединения, как «Силы народной самообороны» (СНС) и партия «Демократический союз», Анкара считает террористическими. Генштаб Турции ранее сообщил о 447 ликвидированных террористах.
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