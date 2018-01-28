Дамаск, 28 января, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Авианалеты и артиллерийские обстрелы турецких войск привели к гибели 86 мирных жителей северных районов Сирии. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо, передает агентство Firat.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

Она отметила, что большинство погибших и пострадавших — женщины и дети. Число раненых среди мирного населения составляет 198 человек. Необходимую помощь им оказали в больницах.

Подлинной трагедией Ришо назвала гибель семьи сирийских беженцев, которые находились в селении Телль-Карах в округе Шехба. Шесть членов семьи стали жертвой авианалета.

Ришо также рассказала, что медицинские учреждения Африна испытывают нехватку лекарств из-за военных действий. Она призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации безотлагательно помочь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против сирийских курдов. В районе Африн живёт около 1,5 млн курдов и беженцев, покинувших свои дома в других областях страны. Такие курдские объединения, как «Силы народной самообороны» (СНС) и партия «Демократический союз», Анкара считает террористическими. Генштаб Турции ранее сообщил о 447 ликвидированных террористах.

Читайте также: Эрдоган: после Африна войска Турции пойдут на Манбидж