Эрдоган: после Африна войска Турции пойдут на Манбидж

Анкара, , 12:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 26 января, что после освобождения сирийского анклава Африна от вооруженных формирований сирийских курдов вооруженные силы страны направятся на Манбидж, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил в обращении к правящей Партии справедливости и развития. По словам турецкого лидера, операция в Африне является «четким сигналом» тем, кто не хочет понять решительность Турции в борьбе с терроризмом.

«Мы не оккупируем Африн», — подчеркнул турецкий лидер.

«Напротив, мы пытаемся сделать его пригодным для жизни реальных владельцев, в то же самое время устраняя оттуда террористов», — отметил он, добавив, что операция направлена исключительно против «террористов».

Он указал также на то, что после Африна вооруженные силы Турции пойдут на Манбидж.

Напомним, заявление президента Турции сделано на фоне продолжающейся на севере Сирии операции турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь», целью которой является недопущение формирования «террористической армии» на сирийско-турецкой границе.

Под террористами в Анкаре понимают сирийские формирования Отряды народной самообороны (YPG) и их политическое крыло, партию Демократический союз (PYD), считая их частью Рабочей партии Курдистана.

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