Прага, 27 января, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Бывший председатель Академии наук Иржи Драгош, который являлся соперником Милоша Земана во втором туре президентских выборов в Чехии, признал свое поражение. Об этом сообщает в субботу, 27 января, Чешское телевидение.

David Sedlecký Иржи Драгош

«Мы не победили, но мы и не проиграли, — сказал Драгош. — Я горжусь тем, что своим участием в выборах мы подняли огромную волну энергии».

После обработки почти 100% бюллетеней действующий президент Земан набирает во втором туре более 51,36% голосов. У Драгоша — 48,63%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 января в Чехии проходил второй тур выборов президента страны. На решающем этапе за главный пост страны продолжали борьбу действующий лидер страны Милош Земан и экс-руководитель чешской Академии наук Иржи Драгош.

Статистическое управление Чехии объявит результаты плебисцита вечером 27 января.

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