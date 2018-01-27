Земан лидирует на выборах президента Чехии

Прага, , 18:06 — REGNUM Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчета данных на 82,9 процентах избирательных участков лидирует по итогам второго тура выборов главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные статистического управления Чехии.

«Президент Милош Земан с большим отрывом опережает проевропейского кандидата Иржи Драгоша на президентских выборах», — передает вещатель.

По предварительным данным, Земан набирает 53,3% голосов избирателей, а бывший председатель Академии наук Драгош — 46,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Чехии стартовал второй тур президентских выборов. На решающем этапе за пост главы государства продолжили борьбу действующий лидер страны Милош Земан и экс-руководитель чешской Академии наук Иржи Драгош.

Статистическое управление Чехии объявит результаты плебисцита вечером 27 января.

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