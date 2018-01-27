Воскресенье, 28 Января 2018 года
03:37:23 МСК

Земан лидирует на выборах президента Чехии

Политика

26 января в Чехии стартовал второй тур президентских выборов

Земан лидирует на выборах президента Чехии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Милош Земан

Прага, 27 января 2018, 18:06 — REGNUM  Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчета данных на 82,9 процентах избирательных участков лидирует по итогам второго тура выборов главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные статистического управления Чехии.

«Президент Милош Земан с большим отрывом опережает проевропейского кандидата Иржи Драгоша на президентских выборах», — передает вещатель.

По предварительным данным, Земан набирает 53,3% голосов избирателей, а бывший председатель Академии наук Драгош — 46,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Чехии стартовал второй тур президентских выборов. На решающем этапе за пост главы государства продолжили борьбу действующий лидер страны Милош Земан и экс-руководитель чешской Академии наук Иржи Драгош.

Статистическое управление Чехии объявит результаты плебисцита вечером 27 января.

Читайте также: Чехия выбирает президента: Земан или Драгош?

А также: Президентская гонка в Чехии: проигравшие — на стороне Драгоша

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Чехии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить