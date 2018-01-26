Казань, 26 января, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин признал свою вину по четырем эпизодам. Общий ущерб составил 24,5 млрд рублей.

Tfb.ru Здание головного офиса Татфондбанка

Предварительное расследование остальных эпизодов может растянуться на 1,5−2 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на следственное управление СКР Татарии.

Издание напоминает, что 24 января следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения в отношении экс-банкира за сотрудничество со следствием: замены пребывания в СИЗО на домашний арест. Кроме того, на изменение меры пресечения влияет и состояние здоровья обвиняемого. Следствие полагает, что перевод Мусина под домашний арест будет способствовать скорейшему расследованию по делу.

26 января Мусина перевели из больницы для осужденных при исправительной колонии №2 и вернули в СИЗО. При рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения Мусин присутствует посредством видеоконференцсвязи.

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В то же время вкладчики «Татфондбанка» опасаются, что экс-банкир в такой ситуации сможет вообще избежать наказания. Глава союза пострадавших вкладчиков и член комитета кредиторов Александра Юманова удивлена ходатайством СК о смягчении меры пресечения в отношении Мусина, сообщает Inkazan.

«Все недоумевают и все возмущены. Столько людей пострадало, а человек, который в этом виновен, не понесет наказания», — выразила она позицию пострадавших вкладчиков банка.

«Такое количество пострадавших и такая огромная сумма. И мы знаем, что эта сумма потерялась не в результате неудачного ведения бизнеса, во всяком случае, не вся. А ее просто-напросто украли. Доказательства мы принесли в следственный комитет. Это заведомо безвозвратная выдача кредитов», — заключила Юманова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в двух уголовных делах, возбужденных в отношении бывшего председателя правления ТФБ, уже около двух десятков эпизодов, а сумма ущерба превышает 50 млрд рублей. Дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Выявленные эпизоды касаются хищения средств и имущества под видом предоставления кредитов, а также замещения прав требования по кредитам на облигации ТФБ.

Также отдельно в судах Татарии слушаются иски бывших вкладчиков, которые под влиянием заблуждения передали свои вклады в доверительное управление подконтрольной руководству банка компании.

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Кроме этого, продолжается расследование уголовного дела, по результатам которого будет дан ответ на вопрос, имело ли место быть преднамеренное банкротство ТФБ.

В Арбитражном суде РТ также находится иск о личном банкротстве Роберта Мусина. В суд еще 1 августа 2017 года с таким требованием обратился конкурсный управляющий ТФБ. Сумма финансовых претензий была заявлена в размере 16,79 млн рублей. Рассмотрение иска несколько раз откладывалось, очередное слушание назначено на 2 февраля 2018 года.