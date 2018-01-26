Москва, 26 января, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Квартиры в новостройках в Троицком и Новомосковском административных округхх Москвы (ТиНАО) по-прежнему пользуется высоким спросом у покупателей. Об этом сегодня, 26 января, заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщается на сайте департамента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По его словам, за 2017 год спрос на квартиры в новостройках Новой Москвы вырос в 1,5 раза. На конец декабря в реализации находилось 11 тыс. квартир в новостройках.

За год в ТиНАО было построено 1,4 млн кв. метров жилой недвижимости, из них около 1,2 млн кв. метров — многоэтажное жилье, еще 200 тыс. кв. метров — малоэтажное и индивидуальное жилье».

В 2018 году в Новой Москве планируется построить порядка 1,5 млн кв. метров.

Жидкин отметил, что в 2017 году в ТиНАО выросла доля ипотечных сделок. В 2016 году она составляла 39%, в 2017 году — уже 47%.

В 2018 году в Новой Москве планируется построить порядка 1,5 млн кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в ближайшие три года планируется построить пять станций метро и 130 километров дорог.

Мэрия Москвы наметила три основных вектора развития Москвы на ближайшее будущее.

По словам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, главные векторы развития российской столицы — развитие Новой Москвы, освоение промзон и реализация программы реновации жилого фонда.

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