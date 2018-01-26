В Новой Москве за 2017 год построено 1,4 млн кв. метров жилья
Москва, 26 января, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Квартиры в новостройках в Троицком и Новомосковском административных округхх Москвы (ТиНАО) по-прежнему пользуется высоким спросом у покупателей. Об этом сегодня, 26 января, заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщается на сайте департамента.
По его словам, за 2017 год спрос на квартиры в новостройках Новой Москвы вырос в 1,5 раза. На конец декабря в реализации находилось 11 тыс. квартир в новостройках.
За год в ТиНАО было построено 1,4 млн кв. метров жилой недвижимости, из них около 1,2 млн кв. метров — многоэтажное жилье, еще 200 тыс. кв. метров — малоэтажное и индивидуальное жилье».
В 2018 году в Новой Москве планируется построить порядка 1,5 млн кв. метров.
Жидкин отметил, что в 2017 году в ТиНАО выросла доля ипотечных сделок. В 2016 году она составляла 39%, в 2017 году — уже 47%.
В 2018 году в Новой Москве планируется построить порядка 1,5 млн кв. метров.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в ближайшие три года планируется построить пять станций метро и 130 километров дорог.
Мэрия Москвы наметила три основных вектора развития Москвы на ближайшее будущее.
По словам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, главные векторы развития российской столицы — развитие Новой Москвы, освоение промзон и реализация программы реновации жилого фонда.
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