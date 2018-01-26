Минск, 26 января, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В четверг, 25 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал «концептуально иной» декрет «о тунеядцах» под названием декрет № 1 «О содействии занятости населения», который, как заявлено, будет направлен на стимулирование неработающих граждан к легальной занятости. В соцсетях и на форумах пользователи активно обсуждают это событие, их мнения разделились: кто-то приветствует отмену старого декрета, кто-то обращает внимание на то, что радоваться рано.

Скриншот со страницы в vk.com «Тунеядцы»

Так, на дискуссионной площадке talks. by один из пользователей с особой осторожностью отнёсся к этой новости, заподозрив неладное:

«В чем подвох?»

Среди пользователей сразу появились предположения на этот счёт:

«Подвох в том, что никто не знает, сколько на самом деле стоят субсидируемые государством услуги».

«Что-то хитрое придумали взамен народные избранники… Неспроста все это».

«Подвох в другой формулировке этого закона».

«Предположу, что не все так просто — подвох будет, и ударит он не только по тунеядцам».

Нашлись и те, кто воспринял известие о подписании нового декрета как победу народа над власть имущими:

«С победой, граждане! Эта власть понимает речь народа только тогда, когда он выходит на улицы и громко заявляет о своих требованиях!»

«Это надо было столько нервов потрепать, чтобы до него дошло! Гарант …» — пишет пользователь, посчитавший, что выступающим против декрета удалось добиться своего.

Другой пользователь обратил внимание на то, что власти никогда не примут решения, которое может уменьшить поступление средств в бюджет:

«В бюджете никогда не принимаются решения, способные «концептуально» уменьшить поступления в бюджет. Т. е. отмена одного автоматически гарантирует как минимум полноценную замену. И направления Работы остаются прежними, но уже с др. формулировками и в косвенном виде».

Обратили они также внимание на то, что принятие нового «концептуального иного» декрета «о тунеядцах» произошло в преддверии выборов. Не без иронии пользователь guess отмечает:

«Какие выборы? Вы о чём?»

Среди пользователей были и те, кто поддержал оплату гражданами всех госуслуг. Например, Юрий А. пишет:

«Так, а что случилось? Ну отменили поголовный сбор, теперь за все услуги от государства будут платить по полной — сады, школы, медицина, МЧС и прочее. В развитых странах именно так, и это верный подход. Работаешь, платишь страховку — пользуйся медициной, полицией, пожарными и пр. Не работаешь, не участвуешь в жизни общества — решай свои проблемы сам. По-моему, идеальная справедливость».

«Вы весь текст читали? Ведь тунеядцы будут оплачивать полную стоимость услуг согласно перечню!!!» — спешат заметить пользователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, декрет №1 сменил собой декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», против которого довольно активно протестовала общественность. Согласно положениям нового документа, взимание с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов не предусматривается. Освободили от уплаты сбора и тех, кого ранее признали плательщиками этого «налога на тунеядцев».

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Однако в новом документе прописано, что с начала 2019 года граждане, которые могут работать, но официально этого не делают, должны будут оплачивать полную стоимость субсидируемых государством услуг. Правительство в ближайшее время должно будет выработать порядок расчётов, перечень услуг, критерии для определения гражданина как «тунеядца». В каждом районе создадут комиссию, цель которой — помогать гражданам в официальном трудоустройстве. В случае трудной жизненной ситуации эти же комиссии будут решать вопрос о временном освобождении человека от обязательной оплаты услуг по 100-процентной стоимости. Еще правительство будет принимать меры по предупреждению социального иждивенчества и выявлению скрытых доходов. Декрет опубликовали сегодня, 26 января, с этого момента он официально вступает в силу.

В соцсетях по поводу подписания президентом Белоруссии декрета № 1 «О содействии занятости населения» тоже идут бурных дискуссии, пользователи создают новые «мемы»:

Скриншот со страницы в vk.com Печаль

Скриншот со страницы в vk.com «Тунеядцы»

Скриншот со страницы в vk.com Плохие новости

Скриншот со страницы в vk.com Декрет

Скриншот со страницы vk.com/plati_nalog Предположение

Скриншот со страницы в vk.com В поддержку декрета

Скриншот со страницы в vk.com В ожидании сюрпризов

Скриншот со страницы в vk.com Держитесь там!

Отметим, что предыдущий декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» приняли в апреле 2015 года. Он предполагал, что граждане, которые не работали в течение 183 дней в году, должны уплатить сбор в виде 20 базовых величин. Некоторые категории граждан освободили от этой обязанности. Население в основном восприняло декрет негативно. В марте 2017 года в Белоруссии даже прошли массовые митинги, организованные в том числе оппозицией. В ответ власти пошли на уступки, пообещали пересмотреть перечень категорий граждан, которых могут освободить от уплаты так называемого социального сбора. Действие декрета временно приостановили, а гражданам, трудоустроенным в 2017 году, было принято решение вернуть налог за 2015 и 2016 годы. Но сам декрет не отменили, аргументировав это тем, что документ направлен на те 300 тысяч граждан, которые могут работать, но этого не делают и, соответственно, не платят налоги с заработной платы.

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