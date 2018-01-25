Давос, Швейцария, 26 января, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Готовность Москвы к диалогу с Вашингтоном выразил российский вице-премьер Аркадий Дворкович на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Российский представитель во время итоговой пресс-конференции заявил, что Вашингтон и Москва взаимодействуют по ряду международных вопросов — таких как проблемы Ближнего Востока, Северной Кореи. Без США, Китая и Европейского союза такие вопросы не решить.

По его словам, Россия готова расширять повестку диалога «в любой момент».

«Я бы даже больше сказал — всегда. Но пока таких отношений нет, диалога нет, — сказал Дворкович. — Есть бизнес-отношения на уровне компаний, это очень хорошо, а официальных отношений иных пока нет».

Российский вице-премьер также коснулся вопроса западных санкций, которые многие «европейские коллеги» хотели бы поэтапно снять. Видение этой проблемы в последнее время изменилось.

Раньше «общей мантрой было выполнение Минских соглашений полностью», теперь же многие европейские лидеры говорят о том, что санкции нужно постепенно снимать, «если будет прогресс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме в Давосе Дворкович сказал, что в России уже нет олигархов, понятие это устарело. Что касается западных санкций, то они осложняют жизнь, но «не делают ее невозможной».

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На сессии «Стратегический прогноз: Россия» Дворкович заявил, что американская сторона избегает диалога, прячась от российских представителей.

«Они прячутся от реальных обсуждений», — сказал Дворкович.

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