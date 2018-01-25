Игры в прятки в Давосе: зачем искать делегацию США?

Давос, Швейцария, , 10:03 — REGNUM Американская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе прячется от российской: представители США избегают диалога, заявил на сессии «Стратегический прогноз: Россия» вице-премьер РФ, возглавляющий делегацию России, Аркадий Дворкович.

По его словам, Россия не прячется от диалога и открыта, наоборот, это Вашингтон прячется. Например, в Давосе: это «маленькая деревня», но они «не хотят говорить».

«Они прячутся от реальных обсуждений», — пояснил Дворкович.

Говоря о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который также присутствует на форуме, Дворкович сказал, что не просил о встрече с ним. Однако с представителями американской делегации вице-премьер РФ контактировать готов.

Затронув вопрос санкций США, Дворкович напомнил, что Россия вовсе не Северная Корея и Иран, и санкции против этих стран принимались на уровне Организации Объединённых Наций. В случае с американскими санкциями против России дело обстоит по-другому.

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В то время как американская делегация «не ищет встреч», Дворкович провел переговоры с руководством Google и с рядом других компаний — еще в первый день работы форума.

Ранее вопрос о санкциях прокомментировал на экономическом форуме в швейцарском Давосе глава ВТБ Андрей Костин. В интервью НТВ он заявил, что в случае введения Западом новых санкций российские банки будут приспосабливаться к этому и развиваться дальше.

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В целом он охарактеризовал санкции стран Запада как инструмент, при помощи которого Запад развязывает экономическую войну для смены правительства и президента России Владимира Путина. И это не просто экономическая война, когда ограничивается импорт или экспорт, а «крайне полномасштабная атака на Россию и российское общество с большим давлением на экономику».

29 января Вашингтон должен опубликовать обновленные санкционные списки. Речь идет о так называемом «кремлевском докладе», который может содержать данные о 50 чиновниках и предпринимателях, которые в США были названы «группой приближенных к Путину», а также о членах их семей.

Над докладом активно работает администрация президента США совместно с минфином, госдепом и другими ведомствами, в том числе спецслужбами. Какие будут предприняты меры и кто войдет в список — неизвестно.

Демократы же продолжают давить на президента-республиканца, демонизируя Россию в своих документах. Так, команда сенатора-демократа Бенджамина Кардина подготовила 200-страничный доклад «Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США», главная идея которого в том, что против Москвы нужно создать глобальный фронт в союзе со странами ЕС.

На этом фоне неудивительно отсутствие желания общаться у американской делегации. Во-первых, неизвестно, войдут ли в список те, с кем сегодня общаешься, и не обвинят ли в этом впоследствии в самих США самого участника диалога. А во-вторых, непонятно, зачем общаться, если политика санкций в отношении России пришла всерьез и надолго? И в условиях новой холодной войны общение становится ненужным и опасным.