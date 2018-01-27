Москва, 27 января, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Продолжающееся обсуждение повышения пенсионного возраста строится на том факте, что повышение неизбежно. Вместе с тем, вопрос остается крайне сырым, а многие его сложнейшие аспекты, как выглядит, не получают должного к себе внимания. О проблемах, связанных с повышением пенсионного возраста, пишет автор ИА REGNUM Вячеслав Кривошеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, остается непроясненным, что делать государству со всеми нищими стариками, не получающими пенсии. Программы по оценке их способности к труду, системной возможности поддержания здоровья на достаточном для работы уровне — отсутствуют. Как и программы по их трудоустройству и переподготовке. Неизвестно, сколько вообще мужчин после 60 лет смогут полноценно работать. Более того: нет данных о числе людей, которые вообще останутся без средств к существованию.

Например, израильские мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины в 62 года, но у них и средняя продолжительность жизни — 82,5 года, в то время как у российских мужчин — 66,5 лет, а у женщин — 77. На прошедший год в России насчитывалось более 42 миллионов пенсионеров (из них работающих — более 15 млн), а средняя пенсия составляла 13,7 тыс. рублей. Для сравнения, в пересчете на рубли в Дании — 120 тысяч, в Финляндии — 110 тысяч, в Израиле — 98 тысяч. Проблема в том, что в российском пенсионном фонде откладываемые людьми с каждой зарплаты деньги на старость не идут в рост, тем самым сильно увеличиваясь к моменту выхода на пенсию, а тратятся сразу. Российский Пенсионный фонд представляет собой просто огромного распределителя денег.

Согласно докладу Всемирного банка от 2016 года, российская пенсионная система финансово неустойчива, и стабилизировать ее могли бы более поздний срок выхода на пенсию, отмена пенсионных льгот, отмена возможностей досрочного выхода на пенсию и другие меры, которые с подачи тех же экспертов реализуются на постмайданной Украине, помогая спешно избавлять ее от «дармоедов».

Каких реальных мер требует повышение пенсионного возраста, если говорить о нем как о неизбежности, читайте в статье: Пенсионная реформа в России: пенсии не будет, работы — тоже?

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