Пенсионная реформа в России: пенсии не будет, работы — тоже?

Вячеслав Кривошеев, , 02:28 — REGNUM

Тема повышения пенсионного возраста продолжает обсуждаться. Причём сам характер обсуждения весьма показателен. Повышение обычно называется неизбежным. Оно уже началось. В 2016 году принят закон, по которому возраст госслужащих для получения права на назначение пенсии будет повышаться ежегодно на полгода до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Однако сам вопрос ещё совершенно сырой. Государство вообще не знает, что делать со всеми этими не получающими пенсию нищими стариками. Нет программ по оценке их способности к труду и системной возможности поддержания здоровья на достаточном для работы уровне, нет программ по их трудоустройству и переподготовке. Сколько мужчин после 60 лет смогут полноценно работать? 90% или 50%? А может 10%? Сколько людей останется вообще без средств к существованию?

Природа этой недопустимой поспешности не является секретом. В 2016 году опубликован доклад Всемирного банка, посвященный анализу состояния российской экономики. Там, в частности, отмечена финансовая неустойчивость пенсионной системы России. А в качестве стабилизирующих мер названы повышение пенсионного возраста; отмена пенсионных льгот; отмена, полная или частичная, возможностей досрочного выхода на пенсию; внедрение системы функциональной оценки инвалидности и прочие подобные меры. На Украине эти идеи с подачи тех же экспертов уже внедряются в жизнь и вносят свою лепту в дело избавления территории от «нахлебников» — пенсионеров.

Каждая страна по-своему решает вопрос с возрастом выхода на пенсию. Во многих странах запада выходят на пенсию в 65 лет и даже старше, но при этом здоровья им хватает жить более 80 лет. Так, в Израиле мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины в 62 года. Но это работает при средней продолжительности жизни 82,5 года. Для мужчин у нас средняя продолжительность жизни около 66,5 лет, у женщин 77 лет. В 2017 году в России насчитывается свыше 42 миллионов пенсионеров. То есть, 30% населения страны находятся на полном обеспечении ПФР (Пенсионный фонд). В 2017 году средняя пенсия в России 13,7 тыс. рублей, причём официально работает более 15 миллионов пенсионеров. Поскольку медианная пенсия по оценкам меньше средней приблизительно в полтора раза, большая часть пенсий находятся ниже уровня прожиточного минимума для пенсионеров. Согласно международному индексу AgeWatch, Россия в 2015 году заняла 65-е место из 96 в общем рейтинге по обеспеченности жизни пенсионеров. Она находится между Казахстаном, где средний размер пенсии составляет 14 тыс. рублей, и Белоруссией (10,4 тыс. рублей). Самой благоприятной страной для пенсионеров согласно тому же рейтингу стала Дания — там размер пенсии в рублях составляет 120 тыс. рублей, кроме того, люди преклонного возраста имеют там много других привилегий. Второе место занимает Финляндия с пенсией в 110 тыс. рублей, третье — Израиль с 98 тыс. рублей.

Одной из основных причин, заставляющих увеличивать пенсионный возраст, называют дефицит Пенсионного Фонда РФ. Фонд постоянно дотируют из бюджета. Нагрузка на бюджет составляла около 4% ВВП. Если реализовать предложенную реформу, то к концу 2035 года ожидается снижение объёма трансферта до 2,5% ВВП.

Почему вообще у нас так, а во многих других странах иначе? Изначальная идея пенсионного фонда в том, что с каждой зарплаты людьми откладываются деньги на старость. Они идут в рост, вкладываются в большие перспективные проекты. К выходу на пенсию работника ожидает гораздо большая сумма, чем он вложил. У нас же все собранные с работающих деньги сразу тратятся на содержание стариков, а ПФ просто огромная контора по перераспределению денег. Не остаётся никаких накоплений, и всё равно собственных средств ПФ сильно не хватает. Приходится его дотировать из бюджета страны. А платящий исправно в ПФ работник получает взамен право залезть после выхода на пенсию в карман следующему поколению.

В отчёте ПФР за 2016 год указаны доходы 7 625,2 млрд руб., из них: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 4 131,5 млрд руб. средства федерального бюджета России 3 355,3 млрд руб. Расходы 7 829,7 млрд руб. По итогам 2016 года расходы бюджета ПФР превысили доходы на 204,4 млрд рублей. Это не фантастика, так странно формируется у них официальная отчётность. В этой отчётности не найти и цену обслуживания пенсий, то есть сколько тратится на инфраструктуру и зарплату ПФР в пересчёте на рубли выданной пенсии. Подсчитав собственно пенсии, умножением количества пенсионеров на среднюю пенсию, получаем около 7000 млрд. руб. На социальные выплаты 572,2 млрд руб., на материнский капитал 365,3 млрд руб, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ 1,1 млрд рублей. То есть если просто провести материнский капитал и социальные выплаты по другому ведомству, дотации пенсионному фонду от государства уменьшатся более чем на четверть!

Увеличение пенсионного возраста автоматически требует резкого увеличения количества рабочих мест для пожилых работников. Это уровень большой национальной программы, но кто этим занимается? Судя по количеству праздничных дней в Новый год, государству и бизнесу не нужны рабочие руки, дополнительные рабочие дни. Как будто в экономике изобилие, а в стране процветание. Но вопрос с трудоустройством пожилых работников давно стоит объективно. Казалось бы, чего проще — начните с малого. Установите сегодня приоритет для возрастных претендентов на такие работы, как уборка подъездов в собственном доме, вахтёры в спокойном месте. А уже ПОСЛЕ этого и начинайте разговоры о повышении пенсионного возраста.

С пенсионерами много парадоксов. Они самые притесняемые и обиженные, но редко бунтуют: они не организованы. Существуют Советы ветеранов, которые часто выступают от имени пенсионеров. Но это объединения привилегированных пенсионеров и несколько присоединенных к ним организаций. Эти пенсионеры получают другие пенсии и имеют свои льготы. Советы получают субсидии от бюджетов разного уровня. Они живут своей жизнью. Им жизнь основной массы пенсионеров не интересна и не понятна.

Разумеется, сначала надо заработать — а потом уже делить. У нас обещанный в Перестройку эффективный собственник оказался не состоятельным. Не обеспечил научно-технический прогресс, а только вывел на себя из общего оборота заметную часть национального продукта. Вопрос с темпами развития именно научно-технического потенциала страны стоит очень остро. Не менее остро стоит вопрос и с социальной справедливостью. Сейчас основные и часто несоразмерные деньги получают те, кто наверху. Хозяева жизни. Крупные собственники, директора, чиновники. Делиться они не хотят и не будут. Хотя было бы справедливо снимать с них больше других, и на пенсионный фонд в том числе. Глядишь, и государство вздохнуло бы свободнее, и пенсионеры. Да и климат в обществе улучшился бы.