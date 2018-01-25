Генуя, Италия, 25 января, 2018, 06:55 — ИА Регнум. «Рома» и «Сампдория» сыграли вничью в перенесённом матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Футболисты «Сампдория» открыли счёт в добаленное к первому тайму время. Нападающий Фабио Квальярелла реализовал пенальти.

«Рома» сумела уйти от поражения на первой добавленной минуте к основному времени матча. Отличился форвард «джалоросси» Эдин Джеко.

Таким образом, «Рома» набрала 41 очко и занимает пятое место в Серии А. «Сампдория» находится на шестой строчке с 34 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.

«Сампдория» (Генуя) — «Рома» (Рим) — 1:1.

Голы: Фабио Квальярелла (пен.) 45+2 — 1:0, Эдин Джеко 90+1 — 1:1.

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