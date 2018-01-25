Белград, 25 января, 2018, 06:51 — ИА Регнум. Юридически обязывающее соглашение между Белградом и Косово, которое является условием вступления Сербии в Европейский союз, предполагает чёткое определение границы, и вопрос об этом может быть вынесен на референдум в Сербии. Об этом сообщил журналистам президент республики Александр Вучич, передаёт Blic.

Predsednik.rs Александр Вучич во время посещения Косово

«Нам не позволят войти в Европейский союз без чёткого решения вопроса с границей. Как мы будем это решать, это другое дело. Хотим ли мы это решить или нет? Безусловно, народ должен будет сказать на референдуме, что он об этом думает», — сказал Александр Вучич.

Президент пообещал, что в ближайшие два — два с половиной месяца предложит «наименее худшее» решение по Косово, «потому что хороших решений нет».

По его словам, большой проблемой также является то, что никто в Белграде не желает брать на себя ответственность в урегулировании косовского вопроса.

«Все думают: «Ты, Вучич, закончи это, и мы отрубим твою голову, а про себя будем говорить: слава Богу, что нам не пришлось иметь с этим дела», — сказал президент.

Напомним, по инициативе Александра Вучича в Сербии на различных площадках проводится широкий общественный диалог по вопросу Косово и Метохии, итоги которого должны быть подведены в марте 2018 года. Ожидается, что сербская сторона выступит с рядом инициатив, которые потребуют компромиссов как от Приштины, так и от самого Белграда.

16 января в Брюсселе начался первый с 2016 года раунд переговоров по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которые должны были продлиться три дня. Однако утром того же дня в Косовской Митровице был убит влиятельный сербский политик, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. После новостей из Косово сербская делегация заявила о невозможности продолжения переговоров и покинула Брюссель.

В минувшие выходные, 20−21 января Александр Вучич по согласованию с властями в Приштине посетил Косово, где провёл встречи с тысячами косовских сербов в разных частях края.

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