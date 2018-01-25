София, 25 января, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев считает, что страна находится на критическом этапе своего развития: парламентская республика атрофирована, общество переживает моральный кризис, а свобода слова находится под угрозой. Об этом глава республики заявил 24 января на пресс-конференции в Софии, посвящённой окончанию первого года его президентства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Как отметил Румен Радев, председательство Болгарии в Европейском союзе началось амбициозно, и уже дало стране определённые плоды, однако оно не отменяет демократии, не может заменить собой внутриполитические дискуссии и служить алиби для бездействия по самым болезненным для республики вопросам.

«Макроэкономические показатели хороши, но они не могут скрыть других тревожных статистических данных. Уровень иностранных инвестиций крайне низок. Продолжается депопуляция обширных районов страны, а демографические показатели катастрофичны», — сказал болгарский президент.

Он подчеркнул, что на таком фоне декларируемая стабильность «звучит как торжественный марш на месте».

«Парламентская республика атрофирована. Парламент всё больше превращается в нотариат, который только утверждает решения правительства. Механизмы партократии убивают свободную волю депутатов, а доверие к Народному собранию находится на критически низком уровне», — заявил Румен Радев.

Болгарское общество, по мнению президента, деморализуют повсеместная коррупция и несправедливость, а фундаментальное демократическое право — свобода слова — остаётся под вопросом. «Болгарское общество должно бороться за это священное право, и это зависит от морали и воли каждого собственника, журналиста и комментатора, от читателей и зрителей, которые делают свой выбор», — заявил он.

Радев констатировал безразличие Брюсселя к болгарским проблемам, однако подчеркнул, что для республики это не должно становиться сдерживающим фактором, и призвал граждан «отстаивать демократические права, не ожидая понимания и помощи от Европы».

Президент пообещал, что его деятельность в 2018 году будет сосредоточена на сохранении демократических прав болгар, обеспечении национального суверенитета и безопасности, установлении верховенства закона. Говоря о внешней политике, Радев отметил, что она должна формироваться внутри страны и отстаиваться за её пределами, а не наоборот, и Болгария должна наживать себе друзей, а не врагов.

«За этот год я провёл встречи практически со всеми главами государств и правительств на Балканах. Положил начало нормализации отношений с Россией, которые имеют стратегическое значение не только для Болгарии, но и для всей Европы. Верю, что 2018 год, когда мы отмечаем 140-летие Освобождения Болгарии, является возможностью вывести болгаро-российские отношения из ледникового периода, в котором я их застал», — заявил Румен Радев.

Президент Болгарии сообщил, что совершил за год 22 зарубежных визита, представлял страну на нескольких заседаниях Европейского совета, подписал от имени республики Римскую декларацию о приоритетах и вызовах ЕС, призывал к пересмотру Дублинского регламента и солидарности со «странами первой линии» в борьбе с миграционным кризисом, поднимал вопрос о единой позиции Евросоюза в отношении иностранного вмешательства в избирательный процесс в странах объединения.

В числе своих неудач Румен Радев указал тот факт, что ему не удалось убедить правительство в необходимости пересмотра Национального плана по повышению расходов на оборону до 2% ВВП к 2024 году. По мнению президента, реализация плана такими темпами не поможет остановить процесс деградации оборонного потенциала страны.

Как передаёт «Болгарское национальное радио», депутаты Народного собрания по-разному оценили выступление главы республики. Так, лидер второй по численности в парламенте Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова высказала мнение, что Радев «продемонстрировал сильные позиции, последовательные и твёрдые по внутриполитическим вопросам, сосредоточенные на таких злободневных темах, как национальная безопасность, борьба с коррупцией, социальные вопросы».

В то же время представитель правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Тома Биков раскритиковал президента, отметив, что в его отчёте больше внимания было уделено работе правительства под руководством Бойко Борисова.

Лидер протурецкого «Движения за права и свободы» Мустафа Карадайы заявил, что может назвать положительным первый год президентства Румена Радева, но с оговоркой, что у него были большие ожидания. В свою очередь Милен Михов от «Объединённых патриотов» положительно отметил «стремление президента быть активным участником политического процесса».

Как передавало ИА REGNUM, к Болгарии с начала 2018 года в рамках ротации перешло председательство в Совете ЕС, которое продлится в течение шести месяцев. Первые недели председательства проходят на фоне обострившейся внутриполитической ситуации в стране. Социалисты в парламенте страны инициировали вотум недоверия правительству Бойко Борисова, обвинив его в провале борьбы с коррупцией в стране, в том числе при государственных закупках, в здравоохранении, строительстве и других сферах.

23 января в Народном собрании прошли дебаты по вопросу о вотуме, на которые Бойко Борисов не явился, несмотря на настойчивые призывы оппозиции. Голосование по вотуму должно состояться сегодня, 25 января.

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