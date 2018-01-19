Парламент Болгарии обсудит вотум недоверия правительству 23 января

София, , 07:34 — REGNUM Депутаты Народного собрания Болгарии проведут дебаты по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству под руководством Бойко Борисова на внеочередном заседании во вторник, 23 января, сообщила журналистам председатель парламента Цвета Караянчева.

В соответствии с регламентом голосование по вотуму недоверия депутаты должны будут провести в течение 24 часов после окончания дебатов, однако уложатся ли сами дебаты в одно заседание парламента, неизвестно.

Напомним, вотум недоверия правительству накануне инициировала вторая по численности в Народном собрании Болгарская социалистическая партия. Главные претензии к уже третьему кабинету под руководством Бойко Борисова связаны с провалом борьбы с коррупцией в стране, в том числе при государственных закупках, в здравоохранении, строительстве и других сферах.

Отметим, что вотум инициирован социалистами в период председательства Болгарии в Совете ЕС, перешедшего к республике на шесть месяцев с 1 января 2018 года.

Для того чтобы решение о вотуме недоверия было принято, потребуются голоса по меньшей мере 121 депутата, однако такого количества голосов не имеется в распоряжении оппозиции. Несколько раз поменявшее свою позицию протурецкое «Движение за права и свободы» в последний момент заявило, что всё-таки будет голосовать за вотум, но не в поддержку БСП, а исходя из собственных аргументов.

Тем не менее у БСП и ДПС вместе набирается лишь 105 голосов, тогда как правительственной коалиции партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и «Объединённых патриотов» принадлежит 122 места в парламенте. Оставшиеся 13 депутатов в большей мере выступают в поддержку действующего правительства.

В ГЕРБ уже заявили, что голосование по вотуму «обречено», При этом в партии обвинили лидера социалистов Корнелию Нинову в пиаре, а также заявили, что инициатива о вотуме была «серьёзной политической ошибкой, которая будет иметь свои последствия».

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